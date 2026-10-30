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Прем'єр зробив заяву про кількість жителів Олешок, які планують евакуювати до України

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Прем'єр зробив заяву про кількість жителів Олешок, які планують евакуювати до України
Також жителям Олешок нададуть одяг, засоби гігієни та іншу необхідну допомогу
фото: Ksenia Archipowa/DW

Після виїзду через Білорусь люди пройдуть повторні медичні огляди на Чернігівщині та Київщині й отримають необхідну допомогу

Із тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині триває евакуація жителів на підконтрольну Україні територію через Білорусь. Водночас точна кількість людей, яких планують вивезти, наразі невідома. Про це повідомив прем'єр міністр Сергій Корецький під час години запитань до уряду, пише «Главком».

Раніше під час години запитань до уряду він назвав цифру 527 осіб, однак згодом уточнив, що помилково озвучив ці дані.

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«Хочу повідомити, що під час сьогоднішньої години запитань до Уряду я помилково поінформував про кількість людей, яких планують вивезти з Олешок. Приношу свої вибачення. Точних цифр на зараз немає. Рятувальна операція триває, і дані змінюються», – написав Корецький.

Він закликав засоби масової інформації не поширювати й не коментувати інформацію про кількість евакуйованих. За словами прем’єра, це надзвичайно чутлива тема, а від дотримання інформаційної тиші залежить безпека людей і можливість завершити операцію.

«Офіційні дані повідомимо після його завершення», – додав Корецький.

Після проходження маршруту через Білорусь евакуйовані потраплять на територію України. На Чернігівщині та Київщині для них організують повторні медичні огляди. Також жителям Олешок нададуть одяг, засоби гігієни та іншу необхідну допомогу.

Раніше уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомляв про підготовку гуманітарної місії до Олешок. Для неї планували залучити 25 автобусів на 750 місць, а також автомобілі швидкої допомоги для людей з обмеженою мобільністю.

Нагадаємо, раніше українська та російська делегації прибули до Білорусі для участі в гуманітарній операції в тимчасово окупованих Олешках Херсонської області.

За інформацією білоруського державного агентства «Белта», українська делегація прибула до пункту пропуску «Нова Гута» в Гомельському районі. Російська делегація перед цим прилетіла до аеропорту Гомеля.

Гуманітарну місію організували в межах домовленостей між Україною та Росією за сприяння першої леді США Меланії Трамп. Вони передбачають тимчасове припинення вогню на визначених територіях Олешок для доставлення гуманітарної допомоги та підготовки безпечної евакуації цивільного населення.

Режим припинення вогню на визначених ділянках набув чинності о 03:00 27 жовтня за київським часом.

Раніше Лубінець підтвердив, що українська делегація вирушила в напрямку Олешок для реалізації гуманітарної місії. За його словами, основними завданнями операції є доставлення допомоги людям, які залишаються в місті, та створення умов для їхнього безпечного виїзду.

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Теги: Олешки Олег Корецький війна перемир'я евакуація

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