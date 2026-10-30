До Олешок прибула українська делегація: почалася евакуація жителів

Мешканцям також роздають гуманітарну допомогу, режим тиші продовжується

Українська делегація безпечно дісталася до окупованих Олешок на Херсонщині. Там розпочали евакуацію жителів і роздачу гуманітарної допомоги. Про це повідомив голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, пише «Главком».

«Українська делегація уже безпечно дісталась до Олешків. Розпочалась евакуація і роздача гуманітарної допомоги. Режим тиші продовжується. Подробиці згодом», – написав він.

Таким чином, гуманітарна місія в окупованому місті перейшла до практичного етапу. За словами Арахамії, евакуація мешканців і передача допомоги відбуваються в умовах режиму тиші, який продовжує діяти.

Раніше уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомляв про підготовку гуманітарної місії до Олешок. Для неї планували залучити 25 автобусів на 750 місць, а також автомобілі швидкої допомоги для людей з обмеженою мобільністю.

Нагадаємо, раніше українська та російська делегації прибули до Білорусі для участі в гуманітарній операції в тимчасово окупованих Олешках Херсонської області.

За інформацією білоруського державного агентства «Белта», українська делегація прибула до пункту пропуску «Нова Гута» в Гомельському районі. Російська делегація перед цим прилетіла до аеропорту Гомеля.

Гуманітарну місію організували в межах домовленостей між Україною та Росією за сприяння першої леді США Меланії Трамп. Вони передбачають тимчасове припинення вогню на визначених територіях Олешок для доставлення гуманітарної допомоги та підготовки безпечної евакуації цивільного населення.

Режим припинення вогню на визначених ділянках набув чинності о 03:00 27 жовтня за київським часом.

Раніше Лубінець підтвердив, що українська делегація вирушила в напрямку Олешок для реалізації гуманітарної місії. За його словами, основними завданнями операції є доставлення допомоги людям, які залишаються в місті, та створення умов для їхнього безпечного виїзду.