Українці юдейського віросповідання сьогодні святкують Йом Кіппур



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Йом Кіппур свято незвичайне

Це свято – незвичайне. Під час нього не п’ють і не їдять

Цей день вважається у євреїв днем Суду, коли Всевишній виносить остаточний вирок – чи буде людина жити, чи буде вона записана у книгу життя і благополуччя, та чи буде цей вирок закріплений доброю печаткою.

Головний рабин Києва Рав Йонатан Бін’ямін Маркович у зв’язку із поширенням коронавірусу дав євреям рекомендації щодо святкування Йом Кіппур цьогоріч.

Рав Йонатан Бін’ямін Маркович нагадує: «Більшість людей вважає основною ідеєю Йом Кіппуру – що треба прийти у синагогу, послухати молитву. Але треба пам’ятати дві речі. Перше – Йом Кіппур – це перш за все піст. Тож, якщо вам важко йти в синагогу і тримати пост – краще не йти в синагогу на громадську молитву. Тим більше у такий рік, з коронавірусом. Не варто нехтувати приписаннями Тори заради громадської молитви в умовах карантину».

Нагадаємо, що з весни 2020-го року, усі синагоги Києва зачинені. Щоб помолитися на Йом Кіппур, Київська Єврейська Громада орендує готель.

«Усі молитви будуть проводитися згідно з карантинними обмеженнями, на великій критій терасі (щоб було відкрите повітря), з дотриманням соціальної дистанції та масочного режиму. Було підготовлено таку кількість масок, щоб люди могли їх змінювати через деякий час, згідно рекомендацій ВООЗ», – наголосив речник Єврейської Громади міста Києва Леонід Барац.

Нагадаємо, головний рабин Києва Рав Йонатан Бін’ямін Маркович у зв’язку із поширенням коронавірусу закликав євреїв сидіти вдома, без нагальної потреби не виходити на вулиці, мити та дезінфікувати руки і не панікувати.

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