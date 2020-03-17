Головний рабин Києва закликав євреїв сидіти вдома і мити руки



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Головний рабин Києва Рав Йонатан Бін'ямін Маркович дав поради євреям на час карантину через коронавірус

Головний рабин Києва підтримує дії столичної та центральної влади

Головний рабин Києва Рав Йонатан Бін'ямін Маркович у зв’язку із поширенням коронавірусу закликав євреїв сидіти вдома, без нагальної потреби не виходити на вулиці, мити та дезінфікувати руки і не панікувати.

Про це йдеться в його офіційному зверненні у Facebook.

«Люди зараз знервовані й заклопотані. Але тільки разом, усвідомлено виконуючи усі правила від МОЗ та ВООЗ, та допомагаючи один одному, ми вистоїмо з Божою поміччю! Ми всі люди, ми всі кияни, ми всі українці!Немає наразі різниці хто ким працює, хто звідки приїхав. Ми тут, ми разом, ми допомагаємо один одному!» - зазначив рабин.

Він також дав пораду, як правильно мити руки.

Крім того, головний рабин Києва вислови вдячність меру столиці Віталію Кличку, президенту України Володимиру Зеленському «за правильну реакцію, за ті заходи безпеки й міри запобігання, що були вжиті». Він зазначив, що підтримує дії уряду, направлені на боротьбу з коронавірусом.

«А ми продовжимо навчати Вас мудрощам П'ятикнижжя в онлайн режимі! Продовжимо молитися й читати Тегілім за усіх, хто хворіє! Й будемо завжди поруч, щоб допомогти усім, кому потрібна допомога!» - додав головний рабин Києва.

Нагадаємо, у Московській церкві в Україні заявили, що вживатимуть заходів обережності і протиепідеміологічної безпеки у зв’язку з поширенням коронавірусу.

Намісник Києво-Печерської лаври митрополит Павло спрямував інструкцію духовенству Московської церкви в Україні на час карантину у всіх монастирях проводити особливі молебні, а також молитися за те, щоб позбутися коронавірусу. На Волині в церквах ПЦУ також почали бити в дзвони, а віряни молитися, аби зупинити коронавірус.

Як повідомлялося, не дивлячись на заклик влади, медиків і преси уникати масових заходів, щільного контакту з людьми та намагатися взагалі пересидіти карантин вдома, українські парафіяни православних церков масово відвідували недільну службу.

Крім того, Духовне управління мусульман не має наміру закривати мечеті через карантин у зв'язку з розповсюдженням коронавірусу.