Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Україну найближчим часом накриє небезпечне метеорологічне явище

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Україну найближчим часом накриє небезпечне метеорологічне явище
фото ілюстративне

Оголошено І рівень небезпечності, жовтий

Рятувальники попередили про туман, який очікується в Україні вже у найближчу годину. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайний ситуацій.

«У найближчу годину, з утриманням до кінця доби 21січня, вночі та вранці 22 січня туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий)», – йдеться в повідомленні.

Такі погодні умови можуть призвести до погіршення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що останнім часом в Україні існує тенденція до скорочення весни та осені й переходу на європейський клімат зими. Осінь і весна в Україні вже скоротилися і тривають у середньому місяць. Сніжних зим немає. Детальніше про зміну клімату читайте тут.

Теги: прогноз погоды

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Вінниці та Києві синоптики зафіксували температурний рекорд
У Вінниці та Києві синоптики зафіксували температурний рекорд
19 сiчня, 19:28

Суспільство

Україну найближчим часом накриє небезпечне метеорологічне явище
Україну найближчим часом накриє небезпечне метеорологічне явище
Захисниця «Азовсталі» Пташка розповіла, що втратила в Маріуполі коханого
Захисниця «Азовсталі» Пташка розповіла, що втратила в Маріуполі коханого
Постачання іранських дронів Росії: Офіс генпрокурора зробив заяву
Постачання іранських дронів Росії: Офіс генпрокурора зробив заяву
Скандал у Рівному: водопровідну воду освятив священник московського патріархату
Скандал у Рівному: водопровідну воду освятив священник московського патріархату
Командувач «Півдня» пояснив, якою була первинна мета спецоперації зі звільнення Херсона
Командувач «Півдня» пояснив, якою була первинна мета спецоперації зі звільнення Херсона
За добу енергетики повернули світло для 15 тисяч родин Донецької та Дніпропетровської областей, – ДТЕК
За добу енергетики повернули світло для 15 тисяч родин Донецької та Дніпропетровської областей, – ДТЕК

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
27K
Масштабна пожежа в Росії: палають цистерни з пальним для окупантів (фото, відео)
20K
Президент попрощався із керівниками МВС (фото)
11K
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
9373
Христо Грозєв назвав сценарій, який обрав Кремль у війні з Україною
7049
Квазіуряд Януковича, Азарова та Медведчука. Дипломат розкрив задум Путіна
6730
Генерал-розвідник розкрив сценарій зміни влади у Росії

Новини

Держенергонагляд назвав три регіони, де найскладніша ситуація зі світлом
Сьогодні, 12:58
Російські війська в Білорусі ведуть розвідку українських об’єктів і не лише – Генштаб
Сьогодні, 07:02
Стало відомо, кому Денис Монастирський надіслав смс перед загибеллю
Вчора, 11:46
Окупанти намагалися наступати на Запоріжжі та зазнали провалу – Генштаб
Вчора, 06:52
Гарний знак: на Водохреща над Лаврою з'явилася величезна веселка
19 сiчня, 12:55
ЗСУ за добу відбили атаки окупантів поблизу 14 населених пунктів – Генштаб
19 сiчня, 06:53

Прес-релізи

Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
4 сiчня, 18:48
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту