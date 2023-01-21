Україну найближчим часом накриє небезпечне метеорологічне явище

Оголошено І рівень небезпечності, жовтий

Рятувальники попередили про туман, який очікується в Україні вже у найближчу годину. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайний ситуацій.

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«У найближчу годину, з утриманням до кінця доби 21січня, вночі та вранці 22 січня туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий)», – йдеться в повідомленні.

Такі погодні умови можуть призвести до погіршення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що останнім часом в Україні існує тенденція до скорочення весни та осені й переходу на європейський клімат зими. Осінь і весна в Україні вже скоротилися і тривають у середньому місяць. Сніжних зим немає. Детальніше про зміну клімату читайте тут.