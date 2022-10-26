В Україні змінився клімат: синоптик пояснив, якими тепер будуть осінь та зима 

Наша територія переходить в європейський клімат: зими будуть, як в Німеччині

Осінь і весна в Україні скоротилися і тривають у середньому місяць

Останнім часом в Україні існує тенденція до скорочення весни та осені й переходу на європейський клімат зими. Про це розповів керівник відділу метеорологічних прогнозів «Укргідрометцентру» Владислав Білик, пише «Ділова столиця».

За його словами, осінь і весна в Україні вже скоротилися і тривають у середньому місяць. Сніжних зим немає.

«Ми переходимо в європейський клімат зими, яка завжди була на території Німеччини, східної Європи. Там завжди: якщо випадає сніг, він полежить день-другий, а потім перетворюється на якусь «кашу», тане. Плюс-мінус 5 градусів – така зима у середньому», – зазначив фахівець.

За даними «Укргідрометцентру», ймовірність суворої зими в Україні із затяжними морозами мінімальна. Можливі дуже короткочасні періоди з морозами до -20 градусів на північному сході та -25 градусів на сході.

Крім того, середньодобова температура взимку в Україні становитиме від -5 до +5 градусів.

Нагадаємо, відносно теплий жовтень в Україні наближається до завершення, а йому на зміну незабаром прийде прохолодний та дощовий листопад. Денні морози ближче до кінця листопада теж будуть, проте недовго і не скрізь.