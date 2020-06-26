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    Суспільство

    Україну накриє антициклон Utz: прогноз погоди на 26 червня

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    На більшій території країни встановиться суха і сонячна погода - Україну накриє антициклон Utz: прогноз погоди на 26 червня
    На більшій території країни встановиться суха і сонячна погода

    на Прикарпатті знову дощі та грози, зате потепліє

    Україна у п'ятницю, 26 червня, перебуватиме у зоні антициклону Utz, а тому на більшій території країни встановиться суха і сонячна погода, а дощі практично припиняться.

    Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила український синоптик Наталка Діденко.

    «Сьогодні антициклон на ім‘я Utz порозкидає на всі боки дощі, як вправний боєць сумо супротивника, і в більшості областей України переважатиме суха сонячна погода», - пише синоптик.

    Відповідно до її прогнозу, короткочасні дощі очікуються на північному сході, а також дощі з грозами знову пройдуть у прикарпатських областях.

    Температура повітря підніметься до +26+32 градусів, на заході свіжіше, +24+28 градусів.

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    У Києві завтра переважно без опадів, +28+30 градусів.

    «Повного припинення опадів, стійкого сухого періоду на заході України поки що не видно», - зазначила Діденко.

    прогноз погоди Україна повітря Наталка Діденко
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