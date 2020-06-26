  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Політика

    Посольство України відреагувало на заяви сербського міністра про «бандерівців»

    • Розсилка
    У Сербії міністр назвав&nbsp;&laquo;бандерівців&raquo; посібниками нацистів - Посольство України відреагувало на заяви сербського міністра про «бандерівців»
    У Сербії міністр назвав «бандерівців» посібниками нацистів

    Посольство України у Белграді заявою серба обурене та вважає її грубим втручанням у внутрішні справи

    Посольство України у Белграді закликало міністра інновацій і технологічного розвитку Сербії Ненада Поповича не намагатися фальсифікувати і принижувати роль українського народу у боротьбі з нацизмом.

    Про це повідомляє телерадіокомпанія RTV.

    «Ми вважаємо, що заява міністра інновацій і технологічного розвитку Сербії являє собою грубе втручання у внутрішні справи України, а також знущання над пам'яттю більш ніж 8 млн громадян, яких Україна втратила під час Другої світової війни», - йдеться у заяві посольства.

    Так, Попович заявив, що Сербія ніколи не прийме «ганебних спроб переписати історію, мета яких - представити сербський і російський народи, які є жертвами нацистської агресії, як агресорів, а нацистських злочинців і завойовників - як жертв».

    «У цій хвилі фальсифікації історії ті, хто встав на сторону нацистів у Другій світовій війні - хорватські усташі, українські бандерівці і албанські баллісти, тепер представляють себе жертвами і стають союзниками тих, хто хоче бачити Сербію і Росію, як це було 75 років тому, пригніченими, ослабленими і розірваними на частини», - сказав Попович.

    Сербія посольство Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ