Посольство України відреагувало на заяви сербського міністра про «бандерівців»



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У Сербії міністр назвав «бандерівців» посібниками нацистів

Посольство України у Белграді заявою серба обурене та вважає її грубим втручанням у внутрішні справи

Посольство України у Белграді закликало міністра інновацій і технологічного розвитку Сербії Ненада Поповича не намагатися фальсифікувати і принижувати роль українського народу у боротьбі з нацизмом.

Про це повідомляє телерадіокомпанія RTV.

«Ми вважаємо, що заява міністра інновацій і технологічного розвитку Сербії являє собою грубе втручання у внутрішні справи України, а також знущання над пам'яттю більш ніж 8 млн громадян, яких Україна втратила під час Другої світової війни», - йдеться у заяві посольства.

Так, Попович заявив, що Сербія ніколи не прийме «ганебних спроб переписати історію, мета яких - представити сербський і російський народи, які є жертвами нацистської агресії, як агресорів, а нацистських злочинців і завойовників - як жертв».

«У цій хвилі фальсифікації історії ті, хто встав на сторону нацистів у Другій світовій війні - хорватські усташі, українські бандерівці і албанські баллісти, тепер представляють себе жертвами і стають союзниками тих, хто хоче бачити Сербію і Росію, як це було 75 років тому, пригніченими, ослабленими і розірваними на частини», - сказав Попович.