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    Польська авіакомпанія відновлює польоти за 70 напрямками: в списку Україна

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    Польська авіакомпанія відновлює польоти за 70 напрямками - Польська авіакомпанія відновлює польоти за 70 напрямками: в списку Україна
    Польська авіакомпанія відновлює польоти за 70 напрямками

    LOT буде літати в три українських міста

    Польська авіакомпанія LOT оголосила про відновлення європейських напрямків. Мережа сполучень, відновлених авіакомпанією, до кінця серпня охопить майже 70 напрямків.

    Про це пише «Польське радіо».

    З 15 липня пасажири зможуть скористатися, серед інших, подальшими рейсами до Німеччини, Франції, Іспанії, Данії, Швейцарії, Хорватії, Словенії, Естонії та Латвії. Перевізник також планує запустити регулярні сполучення з Великобританією.

    LOT оголосила загалом 130 нових літніх сполучень з Варшави та 9-и регіональних портів. Раніше перевізник оголосив про відновлення 20-и регулярних сполучень з 1 липня. З середини липня можна буде літати з варшавського аеропорту імені Шопена сім разів на тиждень до Мюнхену, Штутґарту, Франкфурта, Гамбургу, Парижа, Копенгаґену, Мілану, Цюриха та Женеви.

    Регулярні рейси LOT, відновлені в липні, включають також подальші сполучення, між іншим рейси до Великобританії, Києва, Львова, Одеси, Белграда та Стамбула. Літаки PLL LOT будуть літати сім разів на тиждень з середини липня.

    Також нагадаємо, що оприлюднено постанову щодо продовження карантину до 31 липня.

    Зазначимо, що різке зростання числа хворих Covid-19 в Україні в останні дні перевело країну з «зеленої» до «червоної» зони, в якій показник захворюваності перевищує 40 активних випадків на 100 тис. населення.

    авіаперевезення Україна карантин населення
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