Тіна Канделакі заявила, що її домагався Саакашвілі



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Канделакі розповіла, що прокляла Саакашвілі

За словами Канделакі, справа ледь не дійшла до бійки

Російська телеведуча Тіна Канделакі заявила, що її домагався колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі. Про це вона сказала в інтерв'ю YouTube-шоу «Подруги».

За словами Канделакі, справа ледь не дійшла до бійки.

«У мене є класична історія, коли мене спробував домагатися Саакашвілі. Вже як би в зрілому віці. Там дійшло до бійки. Ви знаєте, я не знаю, може це я, і це мій характер, і мій темперамент. Я сказала: «Постав мене на місце, будь ти проклятий!» І я впевнена, що нога жодного грузина не вступить на твою могилу», - сказала Канделакі.

Телеведуча розповіла про грузинський звичай, коли в головному святому місці - в Кафедральному храмі Светіцховелі у Мцхеті - ховали великих правителів під плитою храму і люди ходили по їхньому праху.

«Це найбільша честь, коли по твоєму праху йдуть. Я говорю, навіть праху не буде, щоб нога ступила. І у нас дикий стався скандал. Мене багато років не впускали до Грузії. Тому що він спробував мене в цьому сенсі «прохарасити», але не вийшло. Мені здається, він сам злякався», - розповіла Канделакі.

Нагадаємо, 7 травня президент Володимир Зеленський призначив Михайла Саакашвілі головою Виконавчого комітету Національної ради з питань реформ. До цього передбачалося, що він стане віце-прем'єром з питань реформ в уряді Дениса Шмигаля.

Після призначення Саакашвілі уряд Грузії відкликав посла з Києва. У них заявили, що Україна призначила на посаду людини, яка засуджена і розшукується в Грузії.

Раніше президент Грузії Саломе Зурабішвілі назвала нормальною реакцію Тбілісі на призначення Саакашвілі на посаду голови виконавчого комітету реформ в Україні.

У той же час президент Володимир Зеленський назвав помилкою відкликання грузинського посла, виключивши дзеркальні кроки з боку України. Він також очікує результати від Саакашвілі в найближчі місяці.