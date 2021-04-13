Україну накриє циклон Ксандер: погода різко погіршиться

Найближчими днями стане ще холодніше

У вівторок, 13 квітня, в Україні буде відчутно прохолодно, місцями - дощ. Про це йдеться в прогнозі Українського гідрометцентру.

Як повідомляють синоптики, в Україну увірветься новий циклон Ксандер (Xander), з приходом якого погода почне змінюватися. Справа в тому, що він принесе поле низького атмосферного тиску і опади.

Синоптики обіцяють хмарність. На крайньому заході країни буде невеликий дощ. На решті території без істотних опадів. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.

Прогноз погоди в Україні на 13 квітня

Вдень в Україні обіцяють 11-16 градусів тепла. На заході та сході країни буде найтепліше - місцями обіцяють 18 градусів тепла. У центральних областях повітря прогріється до +12. У Карпатах стовпчики термометрів опустяться до +3-8 тепла

У Києві погода буде сухою з мінливою хмарністю. Нічні температури коливатимуться від + 4 до +6, а вдень очікується від +12 до + 14 градусів.