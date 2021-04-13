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    Україну накриє циклон Ксандер: погода різко погіршиться

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    В Україні погіршиться погода - Україну накриє циклон Ксандер: погода різко погіршиться
    В Україні погіршиться погода
    Фото: з відкритих джерел

    Найближчими днями стане ще холодніше

    У вівторок, 13 квітня, в Україні буде відчутно прохолодно, місцями - дощ. Про це йдеться в прогнозі Українського гідрометцентру.

    Як повідомляють синоптики, в Україну увірветься новий циклон Ксандер (Xander), з приходом якого погода почне змінюватися. Справа в тому, що він принесе поле низького атмосферного тиску і опади.

    Синоптики обіцяють хмарність. На крайньому заході країни буде невеликий дощ. На решті території без істотних опадів. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.

    Прогноз погоди в Україні на 13 квітня
    Прогноз погоди в Україні на 13 квітня

    Вдень в Україні обіцяють 11-16 градусів тепла. На заході та сході країни буде найтепліше - місцями обіцяють 18 градусів тепла. У центральних областях повітря прогріється до +12. У Карпатах стовпчики термометрів опустяться до +3-8 тепла

    У Києві погода буде сухою з мінливою хмарністю. Нічні температури коливатимуться від + 4 до +6, а вдень очікується від +12 до + 14 градусів.

    Теги: Укргідрометцентр повітря вітер дощ
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