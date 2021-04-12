Дощі, грози та до +20°: прогноз погоди на 12 квітня

Синоптики обіцяють мінливу хмарність

У понеділок, 12 квітня, в Україні мінлива хмарність, у південно-східній частині країни – короткочасні дощі та грози, на решті території без опадів, лише у північних та центральних областях вдень місцями невеликий дощ.

Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

За даними синоптиків, вітер завтра буде північно-східний, у західних областях південно-східний, 7-12 м/с.

На сході та в Криму будуть помірні дощі. У центральних, західних та південних областях світитиме сонце. В інших регіонах України опадів не очікується.

Вітер змінних напрямків, 7-12 м/с.

Вдень в Україні обіцяють 14-16 градусів тепла. На заході країни буде найтепліше - обіцяють до 19 градусів тепла. У центральних областях повітря прогріється до +12.

Прогноз погоди на 12 квітня

У Києві 12 квітня буде хмарно з проясненнями. Синоптики попереджають, що вдень може трохи накрапати дощ. Швидкість південно-східного вітру складе 5-10 м/с. Температура становитиме близько 11-15 радусів тепла.