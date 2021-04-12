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    Дощі, грози та до +20°: прогноз погоди на 12 квітня

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    Дощі, грози та до +20°: прогноз погоди на 12 квітня

    Синоптики обіцяють мінливу хмарність

    У понеділок, 12 квітня, в Україні мінлива хмарність, у південно-східній частині країни – короткочасні дощі та грози, на решті території без опадів, лише у північних та центральних областях вдень місцями невеликий дощ.

    Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

    За даними синоптиків, вітер завтра буде північно-східний, у західних областях південно-східний, 7-12 м/с.

    На сході та в Криму будуть помірні дощі. У центральних, західних та південних областях світитиме сонце. В інших регіонах України опадів не очікується.

    Вітер змінних напрямків, 7-12 м/с.

    Вдень в Україні обіцяють 14-16 градусів тепла. На заході країни буде найтепліше - обіцяють до 19 градусів тепла. У центральних областях повітря прогріється до +12.

    Прогноз погоди на 12 квітня
    Прогноз погоди на 12 квітня

    У Києві 12 квітня буде хмарно з проясненнями. Синоптики попереджають, що вдень може трохи накрапати дощ. Швидкість південно-східного вітру складе 5-10 м/с. Температура становитиме близько 11-15 радусів тепла.

    Теги: прогноз погоди повітря вітер дощ
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