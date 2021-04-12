Українців попередили про заморозки в більшості регіонів

Заморозки очікуються в центральних, північних та західних регіонах України

Вранці 12 квітня в більшості регіонів України очікуються заморозки, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«12 квітня вночі та вранці в Україні, крім південно-східної частини, на поверхні грунту заморозки 0-5° ( 1 рівень небезпечності, жовтий)», – йдеться в повідомленні.

За даними Укргідрометцентру, заморзки очікуються в центральних, північних та західних регіонах, окрім Закарпаття. Також в південно-східних регіонах прогнозують дощ.

У середньому температура вдень зросте до 18-20 градусів тепла у східних регіонах, до 13-15 тепла у центрі та до 17-19 вище нуля у західних регіонах.

У понеділок, 12 квітня, в Україні мінлива хмарність, у південно-східній частині країни – короткочасні дощі та грози, на решті території без опадів, лише у північних та центральних областях вдень місцями невеликий дощ.

У Києві 12 квітня буде хмарно з проясненнями. Синоптики попереджають, що вдень може трохи накрапати дощ. Швидкість південно-східного вітру складе 5-10 м/с. Температура становитиме близько 11-15 радусів тепла.

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