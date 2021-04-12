  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Українців попередили про заморозки в більшості регіонів

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    На поверхні грунту заморозки 0-5&deg; - Українців попередили про заморозки в більшості регіонів
    На поверхні грунту заморозки 0-5°
    Фото: pixabay.com

    Заморозки очікуються в центральних, північних та західних регіонах України

    Вранці 12 квітня в більшості регіонів України очікуються заморозки, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

    «12 квітня вночі та вранці в Україні, крім південно-східної частини, на поверхні грунту заморозки 0-5° ( 1 рівень небезпечності, жовтий)», – йдеться в повідомленні.

    За даними Укргідрометцентру, заморзки очікуються в центральних, північних та західних регіонах, окрім Закарпаття. Також в південно-східних регіонах прогнозують дощ.

    У середньому температура вдень зросте до 18-20 градусів тепла у східних регіонах, до 13-15 тепла у центрі та до 17-19 вище нуля у західних регіонах.

    У понеділок, 12 квітня, в Україні мінлива хмарність, у південно-східній частині країни – короткочасні дощі та грози, на решті території без опадів, лише у північних та центральних областях вдень місцями невеликий дощ.

    У Києві 12 квітня буде хмарно з проясненнями. Синоптики попереджають, що вдень може трохи накрапати дощ. Швидкість південно-східного вітру складе 5-10 м/с. Температура становитиме близько 11-15 радусів тепла.

    Нагадаємо, погода в Україні на Великдень, 2 травня, піднесе українцям сюрприз. Тепла можна не чекати, а сам третій місяць весни буде холодним, всупереч очікуванням. Такий неприємний прогноз на велике свято озвучив народний синоптик Леонід Горбань.

    На квітень-травень припадає пік активності кліщів в Україні. Тож громадянам слід бути обережними, збираючись піти на пікнік або на прогулянку в парк.

    Теги: прогноз погоди ДСНС Україна дощ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies