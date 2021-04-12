Київ на четвертому місці у рейтингу найбрудніших мегаполісів світу

Рівень забруднення повітря у столиці України втричі перевищує допустиму норму

У понеділок, 12 квітня, станом на 7:15 Київ знаходиться на 4 місці у світовому рейтингу міст за рівнем забруднення повітря. Про це свідчать дані ресурсу Iqair, що відстежує рівень забруднення повітря в режимі реального часу.

Наразі індекс забруднення повітря в Києві становить 158 при нормі у 50. Стан забруднення повітря характеризується як «нездоровий».

Сусідами Києва в рейтингу є: на третьому місці є Пекін (Китай), на п’ятому Мумбаї (Індія).

Дані ресурсу Iqair

Інтерактивна карта теж свідчить про високу забрудненість повітря в Києві. Згідно з її даними, в більшості районів Києва повітря «нездорове».

Індекс якості повітря в Києв. Скріншот інтерактивної карти

Карта якості повітря ЛУН Місто Air теж свідчить, що наразі в Києві «повітря нездорове».

Карта якості повітря ЛУН Місто Air

За прогнозами Українського гідрометцентру на найближчі дні метеорологічні умови переважно не сприятимуть розсіюванню шкідливих домішок у приземному шарі атмосфери.

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