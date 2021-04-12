Київ на четвертому місці у рейтингу найбрудніших мегаполісів світу

Київ на четвертому місці у рейтингу найбрудніших мегаполісів світуграфіка
Рівень забруднення повітря у столиці України втричі перевищує допустиму норму
У понеділок, 12 квітня, станом на 7:15 Київ знаходиться на 4 місці у світовому рейтингу міст за рівнем забруднення повітря. Про це свідчать дані ресурсу Iqair, що відстежує рівень забруднення повітря в режимі реального часу.
Наразі індекс забруднення повітря в Києві становить 158 при нормі у 50. Стан забруднення повітря характеризується як «нездоровий».
Сусідами Києва в рейтингу є: на третьому місці є Пекін (Китай), на п’ятому Мумбаї (Індія).
Інтерактивна карта теж свідчить про високу забрудненість повітря в Києві. Згідно з її даними, в більшості районів Києва повітря «нездорове».
Карта якості повітря ЛУН Місто Air теж свідчить, що наразі в Києві «повітря нездорове».
За прогнозами Українського гідрометцентру на найближчі дні метеорологічні умови переважно не сприятимуть розсіюванню шкідливих домішок у приземному шарі атмосфери.