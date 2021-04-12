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    Київ на четвертому місці у рейтингу найбрудніших мегаполісів світу

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    У Києві високий рівень забруднення повітря - Київ на четвертому місці у рейтингу найбрудніших мегаполісів світу
    У Києві високий рівень забруднення повітря
    Фото: Главком

    Рівень забруднення повітря у столиці України втричі перевищує допустиму норму

    У понеділок, 12 квітня, станом на 7:15 Київ знаходиться на 4 місці у світовому рейтингу міст за рівнем забруднення повітря. Про це свідчать дані ресурсу Iqair, що відстежує рівень забруднення повітря в режимі реального часу.

    Наразі індекс забруднення повітря в Києві становить 158 при нормі у 50. Стан забруднення повітря характеризується як «нездоровий».

    Сусідами Києва в рейтингу є: на третьому місці є Пекін (Китай), на п’ятому Мумбаї (Індія).

    Дані ресурсу Iqair
    Дані ресурсу Iqair

    Інтерактивна карта теж свідчить про високу забрудненість повітря в Києві. Згідно з її даними, в більшості районів Києва повітря «нездорове».

    Індекс якості повітря в Києв. Скріншот інтерактивної карти
    Індекс якості повітря в Києв. Скріншот інтерактивної карти

    Карта якості повітря ЛУН Місто Air теж свідчить, що наразі в Києві «повітря нездорове».

    Карта якості повітря ЛУН Місто Air
    Карта якості повітря ЛУН Місто Air

    За прогнозами Українського гідрометцентру на найближчі дні метеорологічні умови переважно не сприятимуть розсіюванню шкідливих домішок у приземному шарі атмосфери.

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    Теги: екологія Київ рейтинг повітря
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