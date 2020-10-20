Україну накриє потужний західний антициклон: прогноз погоди на 20 жовтня



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Синоптики попереджають про погіршення погоди і заморозки

В Карпатах і на сході країни вночі та вранці обіцяють туман

У вівторок, 20 жовтня, Україна потрапить під вплив потужного західного антициклону, внаслідок чого у країні пройдуть заморозки.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook.

Так, найближчої ночі очікується +1...+6 градусів, місцями заморозки. Завтра вдень у більшості областей України передбачається +8...+13 градусів, на півдні +12...+16 градусів.

Вітер буде з північного заходу, на Київщині, Чернігівщині, Сумщині, Харківщині, Луганщині - поривчастий.

Вночі стовпчики термометру у Києві знизяться до +3…+6 градусів, вдень 20 жовтня +9...+10. Разом з тим суттєвих опадів не очікується, проте можливий сильний поривчастий вітер.

Очікується, що 22-23 жовтня повітря прогріється до +14…+19 градусів.