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    Суспільство

    Україну накриє потужний західний антициклон: прогноз погоди на 20 жовтня

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    Синоптики попереджають про погіршення погоди і заморозки - Україну накриє потужний західний антициклон: прогноз погоди на 20 жовтня
    Синоптики попереджають про погіршення погоди і заморозки

    В Карпатах і на сході країни вночі та вранці обіцяють туман

    У вівторок, 20 жовтня, Україна потрапить під вплив потужного західного антициклону, внаслідок чого у країні пройдуть заморозки.

    Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook.

    Так, найближчої ночі очікується +1...+6 градусів, місцями заморозки. Завтра вдень у більшості областей України передбачається +8...+13 градусів, на півдні +12...+16 градусів.

    Вітер буде з північного заходу, на Київщині, Чернігівщині, Сумщині, Харківщині, Луганщині - поривчастий.

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    Вночі стовпчики термометру у Києві знизяться до +3…+6 градусів, вдень 20 жовтня +9...+10. Разом з тим суттєвих опадів не очікується, проте можливий сильний поривчастий вітер.

    Очікується, що 22-23 жовтня повітря прогріється до +14…+19 градусів.

    прогноз погоди Україна повітря вітер Наталка Діденко
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