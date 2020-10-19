Зеленський призначив посла України у Фінляндії



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Ольга Діброва стала послом України у Фінляндії

До призначення на нову посаду Діброва працювала директором департаменту державного протоколу МЗС

Президент України Володимир Зеленський призначив посла у Фінляндії. Ним стала Ольга Діброва.

Указ про призначення розміщено на сайті президента.

«Призначити Діброву Ольгу Олександрівну Надзвичайним і Повноважним Послом України у Фінляндській Республіці», – йдеться у повідомленні.

До призначення на нову посаду Діброва працювала директором департаменту державного протоколу Міністерства закордонних справ України.

Як зазначала Діброва в інтерв'ю, в міністерство її запросили завдяки знанням турецької й англійської мов. Починала Діброва з департаменту двостороннього співробітництва й опікувалася відносинами між Україною й Туреччиною. Мала дві ротації – спершу працювала в Посольстві України в Туреччині як аташе, а потім як керівниця політичної секції і прессекретарка.

Минулого тижня Україна вперше призначила свого почесного консула в Монреалі – найбільшому місті Квебеку. Ним став колишній президент Світового конгресу українців Євген Чолій.