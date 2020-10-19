У Карпатах намело снігу близько семи сантиметрів



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Температура повітря тримається на позначці -2 градуси

19 жовтня на гірськолижному курорті Драгобрат намело 5-7 см снігу

У Карпатах в понеділок, 19 жовтня, випав сніг. На гірськолижному курорті Драгобрат намело близько семи сантиметрів, на горі Піп Іван обмежена видимість.

Про це повідомляє Чорногорський гірський пошуково-рятувальний пост в Facebook і свідчать камери snig.info.

Зокрема, користувач Василь Молдавчук опублікував відео, на якому видно, що на Драгобраті заметіль, земля вкрита снігом.

Крім того, станом на 9:50 18 жовтня на горі Піп Іван Чорногірський було хмарно, видимість обмежена до 50 м.

«Вітер південно-західний 3-5 м/с. Температура повітря -2», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 15 жовтня на високогір'ї Карпат випав сніг. Температура повітря опустилася до нуля градусів.

На горі Піп Іван Чорногірський було хмарно, видимість була обмежена до 50 метрів.

Як повідомлялося, 14 жовтня Карпати накрив активний антициклон, який приніс сніг і зниження температури.

До слова, синоптик попередила українців про нічні заморозки.