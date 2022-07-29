Україну накриє спека, подекуди дощі: прогноз погоди на 29 липня

Температура підвищиться по всій країні

У п’ятницю, 29 липня, в Україні переважатиме суха сонячна погода. На частині територій буде спекотно. Відповідним прогнозом погоди поділилася синоптик Наталка Діденко у Facebook.

«Південна частина Європи простелила спекотний рушник до наших Херсонщини, Запоріжжя, Приазов'я, Криму. Скрізь – висока температура повітря. У південній частині України частина цього спекотного орнаменту буде ніжнішою, попри іспансько-грецькі +35…+37 градусів, потрапить у межі +30…+33 градусів», – зазначила вона.

За її прогнозом, спека також зачепить частину наших центральних областей та південний захід України, а на решті території протягом дня температура повітря становитиме +25…+29 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 29 липня фото: Укргідрометцентр

Синоптик зазначила, що вдень у Чернівецькій, Івано-Франківській та ввечері на Вінниччині можливі короткочасні дощі з грозами.

У Києві погода буде сонячною, без опадів.

Температура повітря вночі +17 градусів, вдень +28 градусів. Температура води у Дніпрі, у навколишніх водоймах зараз коливається в межах 22-24 градусів, зазначила Діденко.

Нагадаємо, у серпні 2022 року середня місячна температура повітря прогнозується в межах 20-25 градусів тепла, в Карпатах 17-19 градусів. Це на 1,5-2,0 градусів вище за норму.