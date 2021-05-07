Україну накриють дощі: прогноз погоди на 7 травня

В Україні вдень у західних, північних та центральних областях невеликі короткочасні дощі, грози

У п'ятницю, 7 травня, опади очікуються в 16 областях, суха погода буде тільки на сході та півдні України

Погода у п'ятницю, 7 травня, буде теплою, однак на більшості територій дощовою. Атмосферний фронт принесе опади в західні, північні та центральні області. Повітря у середньому прогріється до +15...+20 градусів. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

На заході України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень короткочасні дощі, місцями з грозами, вітер південно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +3 ... +8 градусів, удень +14 ... +19 градусів.

У Карпатах вночі без опадів, вдень короткочасні дощі, температура вночі +2 ... -3 градуси, вдень +3 ... +8 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень короткочасні дощі, місцями з грозами, вітер південно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +3 ... +8 градусів, удень +14 ... +19 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень короткочасні дощі, місцями з грозами, вітер південно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +3 ... +8 градусів, удень +14 ... +19 градусів.

Прогноз погоди на 7 травня

На сході України мінлива хмарність, вночі короткочасні дощі, вдень без опадів, вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +8 ... +13 градусів, вдень +17 ... + 22 градуси.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі +8 ... +13 градусів, вдень +17 ... +22 градуси.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі + 8 ... +13 градусів, вдень +17 ... +22 градуси.

7 травня в Києві мінлива хмарність, без опадів, тільки в другій половині дня короткочасний дощ, вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +5 ... +7 градусів, удень + 16 ... + 18 градусів.