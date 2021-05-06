У п’ятницю столицю знову штормитиме

У Києві оголошено перший рівень небезпеки

У п’ятницю, 7 травня, вдень у Києві очікуються пориви вітру 15-24 м/с (І рівень небезпеки, жовтий). Про це попереджає Український гідрометцентр.

Також на п’ятницю синоптики прогнозують мінливу хмарність, у другій половині дня – короткочасний дощ, температура вночі 5-7° тепла, вдень 16-18°.

Фахівці закликають дотримуватись основних рекомендацій під час сильного вітру:

усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;

уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

При падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

Сьогодні, 6 травня, у Києві та Київській області пориви вітру 15-18 м/с (перший рівень небезпеки, жовтий).

Як повідомлялося, погода 6 травня суттєво погіршиться, майже у всіх регіонах очікуються дощі і зниження температури.

За прогнозом синоптиків, у травні 2021 року середня місячна температура повітря в Україні очікується в межах 15-18 градусів, в горах 11-13 градусів тепла. Це на 1-1,5 градусів вище середніх багаторічних значень.