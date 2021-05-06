Європу накриє «холодяка». Синоптикиня повідомила, коли в Україні буде +25

У суботу в столиці похолодає до +12+14 градусів, а з неділі нарешті почне теплішати

Синоптикиня закликає українців не сумувати, адже в неділю у нас вже буде +25 градусів

У п’ятницю в Європі буде прохолодна погода з дощем, а у Німеччині навіть «пролітатиме сніжок». Такий прогноз зробила синоптикиня Наталка Діденко.

«Погляньте, яка холодяка завтра заходить у Німеччину, Польщу, Шейцарію, Австрію, аж до півночі Італії. Вже не кажу про країни Скандинавії. У Німеччині навіть пролітатиме сніжок! І в Альпах, хоча це при такій ситуації хоч якось вкладається в голові – все ж гори», – написала вона та оприлюднила метеорологічні карти.

Втім, синоптикиня закликає українців не сумувати, адже в неділю у нас вже буде +25 градусів. Завтра в Україні уде порівняно тепло, протягом дня +15+20 градусів, на Півдні та Сході до +22 градусів.

Почне свіжішати повітря в західних областях, по крайньому заході до +13+15 градусів.

«Ця свіжість, а, якщо чесно – похолодання, пошириться у суботу на всю західну частину, північні області та більшість центральних областей. Але повертаємося до п'ятниці. Завтра, 7 травня, в Україну притуркоче черговий атмосферний фронт, який зумовить дощі на заході, півночі України, у багатьох центральних областях (окрім Дніпра з районами) та на Одещині. Східна частина та більшість півдня належатимуть сухій теплій погоді», – розповіла Діденко.

У Києві також відбудеться ротація атмосферних фронтів. Після сьогоднішнього з невеликим дощиком - на черзі завтра ще один. Проте ніч та ранок п'ятниці обіцяють бути сухими, а ось вже вдень у Києві пройде дощ. Температура повітря завтра передбачається комфортною, +17+18 градусів.

У суботу в столиці похолодає до +12+14 градусів. А з неділі нарешті почне теплішати.

«Неділя, коли багато українців відвідуватимуть цвинтарі і поминатимуть своїх померлих, обіцяє сонячну та порівняно теплу погоду, лише в східних областях України затримається дощовий атмосферний фронт та буде трохи прохолодніше. Наступний тиждень принесе таке тепло, як нам треба», – обіцяє Діденко.