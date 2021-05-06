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    Європу накриє «холодяка». Синоптикиня повідомила, коли в Україні буде +25

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    У суботу в столиці похолодає до +12+14 градусів, а з неділі нарешті почне теплішати - Європу накриє «холодяка». Синоптикиня повідомила, коли в Україні буде +25
    У суботу в столиці похолодає до +12+14 градусів, а з неділі нарешті почне теплішати
    Фото з відкритих джерел

    Синоптикиня закликає українців не сумувати, адже в неділю у нас вже буде +25 градусів

    У п’ятницю в Європі буде прохолодна погода з дощем, а у Німеччині навіть «пролітатиме сніжок». Такий прогноз зробила синоптикиня Наталка Діденко.

    «Погляньте, яка холодяка завтра заходить у Німеччину, Польщу, Шейцарію, Австрію, аж до півночі Італії. Вже не кажу про країни Скандинавії. У Німеччині навіть пролітатиме сніжок! І в Альпах, хоча це при такій ситуації хоч якось вкладається в голові – все ж гори», – написала вона та оприлюднила метеорологічні карти.

    Втім, синоптикиня закликає українців не сумувати, адже в неділю у нас вже буде +25 градусів. Завтра в Україні уде порівняно тепло, протягом дня +15+20 градусів, на Півдні та Сході до +22 градусів.

    Почне свіжішати повітря в західних областях, по крайньому заході до +13+15 градусів.

    «Ця свіжість, а, якщо чесно – похолодання, пошириться у суботу на всю західну частину, північні області та більшість центральних областей. Але повертаємося до п'ятниці. Завтра, 7 травня, в Україну притуркоче черговий атмосферний фронт, який зумовить дощі на заході, півночі України, у багатьох центральних областях (окрім Дніпра з районами) та на Одещині. Східна частина та більшість півдня належатимуть сухій теплій погоді», – розповіла Діденко.

    У Києві також відбудеться ротація атмосферних фронтів. Після сьогоднішнього з невеликим дощиком - на черзі завтра ще один. Проте ніч та ранок п'ятниці обіцяють бути сухими, а ось вже вдень у Києві пройде дощ. Температура повітря завтра передбачається комфортною, +17+18 градусів.

    У суботу в столиці похолодає до +12+14 градусів. А з неділі нарешті почне теплішати.

    «Неділя, коли багато українців відвідуватимуть цвинтарі і поминатимуть своїх померлих, обіцяє сонячну та порівняно теплу погоду, лише в східних областях України затримається дощовий атмосферний фронт та буде трохи прохолодніше. Наступний тиждень принесе таке тепло, як нам треба», – обіцяє Діденко.

    Теги: прогноз погоди повітря дощ Наталка Діденко
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