Лавини й пожежі. Рятувальники повідомили, де в Україні найближчими днями буде небезпечно

Рятувальники назвали області, які потрапили у небезпечну зону

Сьогодні та завтра, 6-7 травня, в Україні спостерігатиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій з посиланням на дані Укргідрометцентру.

Так, у більшості районів центральних, північних, східних, Тернопільської, Хмельницької, Чернівецької, Одеської та Миколаївської областей надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Також зберігається лавинна небезпека у Карпатах. Сьогодні, 6 травня, температура у високогiр'ї Карпат впала до -2°.

«На горі Піп Іван Чорногірський хмарно, туман (видимість до 50 м), моросить, вітер південно-західний 12 м/с. Спостерігається обледеніння», – йдеться у повідомленні Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста.

Як повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій, у високогiр'ї Iвано-Франкiвської та сходу Закарпатської областi очiкується значна снiголавинна небезпека – 3 рiвень.

За прогнозами синотиків, у п’ятницю в Європі буде прохолодна погода з дощем, а у Німеччині навіть «пролітатиме сніжок». Втім, синоптикиня закликає українців не сумувати, адже в неділю у нас вже буде +25 градусів. Завтра в Україні буде порівняно тепло, протягом дня +15+20 градусів, на Півдні та Сході до +22 градусів.