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    Лавини й пожежі. Рятувальники повідомили, де в Україні найближчими днями буде небезпечно

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    У країні&nbsp;&ndash; велика ймовірність пожеж у степу - Лавини й пожежі. Рятувальники повідомили, де в Україні найближчими днями буде небезпечно
    У країні – велика ймовірність пожеж у степу
    Фото: ДСНС

    Рятувальники назвали області, які потрапили у небезпечну зону

    Сьогодні та завтра, 6-7 травня, в Україні спостерігатиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій з посиланням на дані Укргідрометцентру.

    Так, у більшості районів центральних, північних, східних, Тернопільської, Хмельницької, Чернівецької, Одеської та Миколаївської областей надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

    Також зберігається лавинна небезпека у Карпатах. Сьогодні, 6 травня, температура у високогiр'ї Карпат впала до -2°.

    «На горі Піп Іван Чорногірський хмарно, туман (видимість до 50 м), моросить, вітер південно-західний 12 м/с. Спостерігається обледеніння», – йдеться у повідомленні Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста.

    Як повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій, у високогiр'ї Iвано-Франкiвської та сходу Закарпатської областi очiкується значна снiголавинна небезпека – 3 рiвень.

    За прогнозами синотиків, у п’ятницю в Європі буде прохолодна погода з дощем, а у Німеччині навіть «пролітатиме сніжок». Втім, синоптикиня закликає українців не сумувати, адже в неділю у нас вже буде +25 градусів. Завтра в Україні буде порівняно тепло, протягом дня +15+20 градусів, на Півдні та Сході до +22 градусів.

    Теги: пожежа прогноз погоди ДСНС пожежна небезпека рятувальники вітер небезпека
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