Україну накриють дощі. Синоптики розповіли, якою буде погода протягом тижня

Уже з понеділка по всі країні почнеться похолодання

Цього тижня в Україні почнеться поступове похолодання до +11°, до вихідних температура трохи підвищиться - до +12°...+15°. Починаючи з четверга Україну накриють дощі, які литимуть цілих чотири дні. Про це свідчать дані «Погода УНІАН».

У понеділок, 12 квітня, в Україні визирне сонце. Хмарно буде тільки на півночі і місцями в центральних областях, а також в Миколаєві. На Полтавщині, Миколаївщині, у Кропивницькому та Черкасах очікуються дощі. Температура по всій Україні коливатиметься на рівні +11°...+21°

У вівторок похолодає на декілька градусів, дощі поширяться на східні і південні регіони, а також Львівщину. На решті території переважно хмарно з проясненнями.

У середу дощі накриють захід і північ країни, температура у Львові впаде до +4°. Опади очікуються також в Одесі та Сімферополі.

У четвер похолодання продовжиться, дощі поширяться по всій країні, місцями посиляться до злив. Найтепліше буде на півночі і сході - тут температура досягне +19°, в той час як в західній частині України опуститься до +5°.

У п'ятницю як і раніше буде так само дощитиме. Середня температура по країні складе +13°.

І в суботу і в неділю по всій Україні йтимуть дощі. Температура повітря залишиться практично без змін, тільки в західних областях поступово вирівняється до +15°.

Народний прогноз на тиждень:

12 квітня - 12 квітня - День Іоанна Сходника. Якщо птахи в'ють гнізда на сонячній стороні - до холодного літа

13 квітня - день Іпатія. Якщо береза або клен сік виділяють - до потепління

14 квітня - день Марії Єгипетської. Лід на березі річки залишиться - рік буде важким. Якщо ніч ясна і тече тепла вода, то літо буде тепле і сухе

15 квітня - Полікарпів день. Якщо до цього дня весняний лід на озерах і затонах не скресне, а потоне, рік буде важким

16 квітня - день Микити-водопола. За старих часів говорили: якщо на Миколая лід не пішов, то лов риби буде поганим

17 квітня - день Йосипа співця. Святого Йосипа назвали в народі співцем тому, що з цього дня починає звучати голосок цвіркуна і вперше подає голос журавель

18 квітня - Федула і Агафопода мучеників. Прийшов Федул - тепляк подув. Якщо негода, то кажуть: «Федул губи надув».