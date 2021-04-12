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    Україну накриють дощі. Синоптики розповіли, якою буде погода протягом тижня

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    Температура по всій Україні коливатиметься на рівні +11&deg;...+21&deg; - Україну накриють дощі. Синоптики розповіли, якою буде погода протягом тижня

    Температура по всій Україні коливатиметься на рівні +11°...+21°

    Фото: depositphotos.com

    Уже з понеділка по всі країні почнеться похолодання

    Цього тижня в Україні почнеться поступове похолодання до +11°, до вихідних температура трохи підвищиться - до +12°...+15°. Починаючи з четверга Україну накриють дощі, які литимуть цілих чотири дні. Про це свідчать дані «Погода УНІАН».

    У понеділок, 12 квітня, в Україні визирне сонце. Хмарно буде тільки на півночі і місцями в центральних областях, а також в Миколаєві. На Полтавщині, Миколаївщині, у Кропивницькому та Черкасах очікуються дощі. Температура по всій Україні коливатиметься на рівні +11°...+21°

    У вівторок похолодає на декілька градусів, дощі поширяться на східні і південні регіони, а також Львівщину. На решті території переважно хмарно з проясненнями.

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    Україну накриють дощі. Синоптики розповіли, якою буде погода протягом тижня
    Україну накриють дощі. Синоптики розповіли, якою буде погода протягом тижня
    Україну накриють дощі. Синоптики розповіли, якою буде погода протягом тижня
    Україну накриють дощі. Синоптики розповіли, якою буде погода протягом тижня
    Україну накриють дощі. Синоптики розповіли, якою буде погода протягом тижня
    Україну накриють дощі. Синоптики розповіли, якою буде погода протягом тижня

    У середу дощі накриють захід і північ країни, температура у Львові впаде до +4°. Опади очікуються також в Одесі та Сімферополі.

    У четвер похолодання продовжиться, дощі поширяться по всій країні, місцями посиляться до злив. Найтепліше буде на півночі і сході - тут температура досягне +19°, в той час як в західній частині України опуститься до +5°.

    У п'ятницю як і раніше буде так само дощитиме. Середня температура по країні складе +13°.

    І в суботу і в неділю по всій Україні йтимуть дощі. Температура повітря залишиться практично без змін, тільки в західних областях поступово вирівняється до +15°.

    Народний прогноз на тиждень:

    • 12 квітня - 12 квітня - День Іоанна Сходника. Якщо птахи в'ють гнізда на сонячній стороні - до холодного літа
    • 13 квітня - день Іпатія. Якщо береза або клен сік виділяють - до потепління
    • 14 квітня - день Марії Єгипетської. Лід на березі річки залишиться - рік буде важким. Якщо ніч ясна і тече тепла вода, то літо буде тепле і сухе
    • 15 квітня - Полікарпів день. Якщо до цього дня весняний лід на озерах і затонах не скресне, а потоне, рік буде важким
    • 16 квітня - день Микити-водопола. За старих часів говорили: якщо на Миколая лід не пішов, то лов риби буде поганим
    • 17 квітня - день Йосипа співця. Святого Йосипа назвали в народі співцем тому, що з цього дня починає звучати голосок цвіркуна і вперше подає голос журавель
    • 18 квітня - Федула і Агафопода мучеників. Прийшов Федул - тепляк подув. Якщо негода, то кажуть: «Федул губи надув».

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    Теги: вода птахи час
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