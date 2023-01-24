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Дефіцит суттєвий. «Укренерго» повідомило про ситуацію зі світлом

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Дефіцит суттєвий. «Укренерго» повідомило про ситуацію зі світлом
Укренерго

До всіх обленерго доведені ліміти споживання, які діють упродовж доби

Сьогодні, 24 січня, виробництво електроенергії в Україні незначно збільшилось. Проте дефіцит потужності залишається суттєвий. Про це повідомляє «Укренерго».

«Внаслідок російських ракетних та дронових атак пошкоджені електростанції (генеруючі потужності) та високовольтна мережа. Остання атака росіян 14 січня завдала суттєвих пошкоджень декільком енергоблокам теплових електростанцій. Виробництво електроенергії на працюючих електростанціях не може повністю покрити споживання», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що до всіх обленерго доведені ліміти споживання, які діють упродовж доби. Перевищення лімітів призводить до ризиків створення аварійних ситуацій в енергосистемі. Тому для їх попередження застосовуються аварійні відключення.

«Завдяки тому, що «Укренерго» відновило лінію 330 кВ, збільшилась надійність видачі потужності однієї з електростанцій на південному сході країни.  «Укренерго», виробники електроенергії та обленерго постійно працюють над відновленням пошкоджених об’єктів, уражених атаками ворога. Однак після кожної наступної атаки росіян по енергетичній інфраструктурі відновлення стає все складнішим та триває довше», – додав оператор.

До слова, енергосистема України вже пережила 12 ракетних атак ворога та 14 ударів БПЛА по енергооб’єктах. Крім цього, понад 10 ГВт основних встановлених потужностей наразі недоступні українській енергосистемі і знаходяться під контролем ворога. Це найбільша в Україні та Європі Запорізька АЕС, Запорізька ТЕС, Луганська ТЕС, Вуглегірська ТЕС, Каховська ГЕС.

Крім цього, на тимчасово окупованих територіях півдня також знаходиться і більшість вітрових та сонячних електростанцій. Крім АЕС, решта електростанцій – це ключові регулюючі потужності. Саме вони забезпечують покриття споживання у пікові ранкові та вечірні години, де наразі найбільший дефіцит.

Раніше гендиректор Yasno розповів, як відбувається розподіл електроенергії у Києві.

Теги: електроенергія Укренерго

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