Гендиректор Yasno розповів, як відбувається розподіл електроенергії у Києві

Групи і підгрупи споживачів формуються відповідно до потужності, а не до кількості будинків

У Києві усі споживачі (за виключенням критичної інфраструктури) розподілені за трьома групами. А кожна група розбита на 10 підгруп або груп ліній. Про це повідомив генеральний директор енергетичної компанії Yasno Сергій Коваленко.

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Зазначається, що сьогодні на Київ чекають обмеження в електроенергії.

«У соцмережах тема рівномірності відключень завжди обговорювалася дуже жваво. І я як фанат цифр, хочу поділитися з вами даними роботи мереж у Києві ДТЕК Київські електромережі. Щодня НЕК «Укренерго» доводить обмеження обсягів електроенергії до операторів систем розподілу кожної області. Далі ОСР мають рівномірно розподілити електроенергію для споживачів», – зазначив Коваленко.

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Експерт додав, що групи і підгрупи формуються відповідно до потужності, а не до кількості будинків.

«На кожну чергу зараз орієнтовно припадає 35-45 МВт. Що ми бачимо на інфографіці? Кожен окремий стовпчик – це група ліній. Цифра на стовпчику – це відсоток часу, протягом якого ця підгрупа ліній була зі світлом минулого тижня. Так ми бачимо, що по підгрупах відключення відбуваються досить рівномірно. Звісно, є відхилення, але різниця між підгрупами загалом не є суттєвою. За такої кількості споживачів, локальних аварій та інших деталей розподіл виглядає нормальним», – додав Коваленко.

Раніше повідомлялося, що відновлення України має базуватись на новій «зеленій» електроенергії.