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Готував ракетний удар по електропідстанціях: агент РФ отримав підозру

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Готував ракетний удар по електропідстанціях: агент РФ отримав підозру
У разі успішної повітряної атаки загарбники планували продовжити серію обстрілів по території обласного центру
СБУ

Ворожим агентом виявився місцевий житель, якого спецслужба РФ завербувала після початку повномасштабного вторгнення

Служба безпеки викрила ще одного агента ФСБ у ході багатоетапної спецоперації у Кіровоградській області. Поплічник агресора збирав інформацію про розміщення підрозділів Сил оборони та об’єктів критичної інфраструктури на території регіону. Насамперед його цікавили локації місцевих об’єктів енергетики. Про це повідмоляє пресцентр відомства.

«За вказівкою ворога він мав встановити GPS-трекер біля однієї з трансформаторних підстанцій у Кропивницькому. За сигналами «маячка» окупанти хотіли скоригувати ракетний удар по українському енергооб’єкту», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у разі успішної повітряної атаки загарбники планували продовжити серію обстрілів по території обласного центру, використовуючи «наводки» агента ФСБ. Однак, співробітники СБУ своєчасно викрили зловмисника, задокументували його злочинні дії і затримали на спробі встановлення GPS-пристрою поблизу міської електропідстанції.

За даними слідства, зрадником виявився місцевий житель, якого спецслужба РФ завербувала після початку повномасштабного вторгнення. У поле зору агресора потрапив через свої прокремлівські погляди, які неодноразово оприлюднював серед свого оточення. Для збору інформації для ФСБ їхній агент виходив на місцевість та здійснював фото-, відеофіксацію українських об’єктів. Отриманий «звіт» з електронними координати передавав ворогу через анонімні месенджери.

Під час огляду місця події та обшуків за місцем проживання затриманого правоохоронці виявили:

  • GPS-трекер із сім-картою мобільного оператора;
  • телефони та комп’ютерну техніку із доказами листування з представником ФСБ.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Раніше СБУ знешкодила агентуру РФ, яка коригувала ракетні удари по Дніпру.

Теги: СБУ війна росія окупанти Україна

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