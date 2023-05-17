Анексія Бердянської єпархії. Московська церква в Україні нарешті розродилася заявою

УПЦ МП відхрестилась від заяв священників Бердянської єпархії, які просились у підпорядкування РПЦ

Заява з'явилася лише через добу після скандадьного рішення синоду РПЦ про захоплення єпархії УПЦ МП

В Українській православній церкві Московського патріархату прокоментували анексію Кирилом Бердянської єпархії та заяви священнослужителів, які вони озвучили в Москві на телеканалі Спас. Про це йдеться на сайті УПЦ МП.

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За словами представників УПЦ МП, митрополит Бердянський і Приморський Єфрем, відсутність якого послужила приводом для анексії єпархії, покинув межі єпархії не самовільно, а з благословення предстоятеля УПЦ МП Онуфрія.

«Зараз він перебуває на лікування закордоном у зв’язку зі станом здоров’я. Він повідомив, що на час лікування керування очолюваною ним єпархією здійснюватиметься у телефонному режимі. Повна оцінка ситуації, яка склалася, можлива після того, як митрополит Єфрем надасть свої детальні роз’яснення після одужання», – заявляють там.

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Також УПЦ МП заговорила про нібито підтримку територіальної цілісності та суверенітету України та засудження агресії Росії.

«Священники Бердянської єпархії, які у ЗМІ самочинно озвучили заяви провокаційного характеру, котрі не відповідають офіційній позиції Української православної церкви та сіють смуту і соблазн в серцях пастви, відповідно до канонів православної церкви будуть заборонені у священнослужінні їхнім правлячим архієреєм митрополитом Бердянським і Приморським Єфремом», – запевняють там.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що Синод Російської православної церкви ухвалив рішення незаконно прийняти Бердянську єпархію Запорізької області у безпосереднє підпорядкування патріарху Московському Кирилу та синоду РПЦ.

Згодом священники Московського патріархату в тимчасово окупованому Бердянську розвіяли міфи про «незалежність» і назву так званої УПЦ. В ефірі телеканалу РПЦ «Спас», представники УПЦ МП розповіли, що назва УПЦ була прийнята у зв’язку з політичними змінами в Україні, але віряни цієї церкви відчувають себе росіянами і російськомовними.