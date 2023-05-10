Священник УПЦ МП розповів, як прислужував терористу Пригожину (відео)
Андрій Павленко розповів на російському телебаченню байки ЗСУ
Представник Московської церкви Андрій Павленко з’явився на кремлівському телеканалі, щоб розповісти байки про Збройні сили України. Відповідне відео з’явилося в мережі.
Павленко в ефірі розповів, як перевозив двох загиблих російських пілотів, які нібито направили збиті літаки у колону ЗСУ, через що і загинули. За словами священника, українські воїни нібито так були «вражені подвигом льотчиків», що вирішили віддати їм військові почесті і «салют пам’яті».
«Прийшов «вагнерівець» Михайло, він сам із Челябінська, і ми через мінні поля поїхали в Луганську область, в місто Брянка, де нас зустрічав Євген Вікторович Пригожин. І тоді я дізнався, кого я привіз», – розповідає він.
Раніше повідомлялося, що священник Московської церкви Андрій Павленко, якого СБУ затримала за підозрою у співпраці з окупантами, давав вказівки російським військовим, кого із представників ПЦУ треба вбити.
У Сєвєродонецьку Луганської області, він начебто перебував на самовідданій духовній місії. Але насправді, згідно з судовими документами, Павленко активно працював над вбивством українських солдатів та українських активістів, у тому числі священника Православної церкви України у Сєвєродонецьку.
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