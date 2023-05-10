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Священник УПЦ МП розповів, як прислужував терористу Пригожину (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Священник УПЦ МП розповів, як прислужував терористу Пригожину (відео)
Андрій Павленко, священник з Московського патріархату, проживав у Севєродонецьку
фото: скрін із відео

Андрій Павленко розповів на російському телебаченню байки ЗСУ

Представник Московської церкви Андрій Павленко з’явився на кремлівському телеканалі, щоб розповісти байки про Збройні сили України. Відповідне відео з’явилося в мережі.

Павленко в ефірі розповів, як перевозив двох загиблих російських пілотів, які нібито направили збиті літаки у колону ЗСУ, через що і загинули. За словами священника, українські воїни нібито так були «вражені подвигом льотчиків», що вирішили віддати їм військові почесті і «салют пам’яті».

«Прийшов «вагнерівець» Михайло, він сам із Челябінська, і ми через мінні поля поїхали в Луганську область, в місто Брянка, де нас зустрічав Євген Вікторович Пригожин. І тоді я дізнався, кого я привіз», – розповідає він.

Раніше повідомлялося, що священник Московської церкви Андрій Павленко, якого СБУ затримала за підозрою у співпраці з окупантами, давав вказівки російським військовим, кого із представників ПЦУ треба вбити. 

У Сєвєродонецьку Луганської області, він начебто перебував на самовідданій духовній місії. Але насправді, згідно з судовими документами, Павленко активно працював над вбивством українських солдатів та українських активістів, у тому числі священника Православної церкви України у Сєвєродонецьку.

Теги: ЗСУ війна окупанти Московська церква в Україні

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