Чому військовим урізано виплати: Міноборони дало роз'яснення

Олексій Резніков вважає, що варто переглянути об’єм виплат військовослужбовцям

Міністр оборони України Олексій Резніков пропонує розробити новітню систему, згідно з якою нарахування військовослужбовцям будуть здійснюватися відповідно до рівня задіяності в обороні держави. Так він заявив в інтерв’ю виданню Liga.net.

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Очільник відомства вважає, що потрібно відновити справедливість, аби ті, хто перебуває в силах забезпечення не отримували стільки ж, скільки отримують бійці на «нулі». Усе через те, що ЗСУ зараз – найбільший роботодавець, доходу від якого немає, а от витрати – колосальні.

«Ми отримували сигнали саме від бійців про те, що хлопці, реально на «нулі» і ризикують, отримують 100 тисяч гривень. А сили забезпечення, які в 20-30-40 км не ризикують так своїм життям, але теж отримують 100 тисяч гривень. Це несправедливо» – сказав він.

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«Нам з вами ще воювати. Не забувайте, що в нас є втрати. Родинам загиблих ми маємо заплатити по 15 млн грн. Пораненим теж. Це серйозне навантаження на бюджет, маємо бути до цього готовими. Оте «заощадження» – це ресурс, який дозволяє нам забезпечити живу тканину сектору безпеки», ­– заявляє Резніков.

За його словами, практика застосування показала, що потрібна модернізація. При цьому міністр підвів до того, що у кожного бійця є вибір: «Ти хочеш отримати більше грошей, у тебе є мотивація ­– будь ласка, можеш рапорт подати. Навіть якщо ти не на «нулі» ­– тебе переведуть на лінію зіткнення. Ти вважаєш, що потребуєш ротації та відпочинку, але можеш виконувати менш ризиковане бойове завдання, ­– отримуй 30 тисяч гривень плюс грошове забезпечення. Якщо ні ­– просто грошове забезпечення».

Він додає, що попри план заощадження приблизно 100 млрд грн, грошове забезпечення військ збільшилося на 30%. Зараз солдат-стрілець найменшої категорії зараз отримує 20000 грн у порівнянні з колишніми 13 000 грн. І таке збільшення торкнулося абсолютно усіх. А це, відповідно, майбутні контракти та пенсійне забезпечення.

«Я переконаний, що ті, хто на передовій і виконують бойове завдання, точно ніяк не постраждають. Що стосується решти… Я не хочу на припущеннях щось будувати», – каже міністр.

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Однак держава за будь-яких умов забезпечить стале і стабільне фінансування сил безпеки та оборони. Це Олексій Резніков обговорив з президентом та прем’єр-міністром.

Нагадаємо, з березня уряд збільшив виплати окремим категоріям військовослужбовців. У командирів батальйонів і бригад зарплата сягнула понад 130 тис.