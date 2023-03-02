Уряд збільшив зарплати захисникам: хто отримає понад 150 тис.

Найвищі доходи – у військових сил спецоперацій, що працюють у зоні бойових дій

Із березня 2023 року зарплати українських військовослужбовців зростуть, у командирів батальйонів і бригад вони можуть перевищувати 130 тис. грн. Така інформація випливає зі зведених таблиць Міноборони України щодо середнього рівня грошового забезпечення військових.

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Якщо стрілець у Сухопутних військах, не задіяний у зоні бойових дій, отримував у 2022 році 43 244 грн, то в березні 2023 року він отримає 50 587 грн. Виконуючи бойові завдання минулого року, військовий міг розраховувати на 113 238 гривень, а з березня вже на 120 500 грн.

На рекрутів і телеграфістів, які працюють на фронті, чекають також високі зарплати – до 120,5 тис. грн.

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Найвищі оклади в командирів бригад Сил спецоперацій. За виконання завдань на фронті у 2022 році їм платили близько 133 тис. грн, а з березня цього року – понад 150 тис.

Нагадаємо, генеральний директор Portmone Дмитро Басов нарвався на гнівні коментарі українців через свій пост у Facebook. У дописі фінансист заявив, що рішення стосовно зарплати військовим у тилу у розмірі 30 тис. грн «приймалося емоційно, без якогось обґрунтування цифр та очікуваних горизонтів виплат».