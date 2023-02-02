100 тисяч – багато чи мало? Що відбувається із зарплатами в українській армії

Доплату у 30 тис. грн за службу у тилу знімуть, але не всім

Кабінет міністрів встановив обмеження на коло військовослужбовців, яким у період війни виплачується додаткова винагорода у 30 тис. грн. Нагадаємо, досі таку доплату отримували усі військовослужбовці, включно зі строковиками та курсантами, у різних регіонах України, тобто і у тилу.

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Для тих, хто виконує бойові завдання, доплата складала і складатиме 100 тис. грн. Правила її виплат, що були затверджені на четвертий день війни 28 лютого 2022 року, не змінюються.

У пресслужбі Міноборони пояснили: тепер керівники відповідних міністерств та державних органів самостійно визначатимуть порядок та умови виплат додаткової винагороди у 30 тис. грн для військових та інших силовиків, які не перебувають у зоні бойових дій. Для кожного органу та держустанови ці виплати будуть різними.

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Цьому резонансному рішенню, яке було сприйняте вкрай негативно, зокрема і через відсутність комунікації з боку Міноборони (адже військовим і їхнім рідним незрозуміло тепер, хто яку зарплату отримає у березні), передував скандал. Генеральний директор сервісу Portmone Дмитро Басов опублікував допис, у якому дійшов висновку, що деякі з військових отримують необґрунтовано великі зарплати. Багатьох цей допис обурив, хоча були й ті, хто погоджувався: доплати у 30 тис. грн і більше для військового не на передовій – це забагато.

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«Зарплата військового і так приблизно 12-17 тис. без надбавок. Яка середня зарплата у 2021 році в Україні? Значно менше за 15 тис. Тож базовий рівень вже був більш-менш адекватний. Звісно, є незручність у вигляді неможливості демобілізуватися, необхідність чергувати вночі, жити у казармі тощо. З іншого боку, є й майже 100% забезпечення усім необхідним, теоретично можна взагалі нічого не витрачати. До війни більшість теперішніх мобілізованих та військових не отримували зарплату вище 15 тис. грн (винятки будуть, але їх менше ніж 10%), а тут на них звалилася сума 40 тис. мінімум. Це майже втричі вище, ніж було. Уявіть, що вам підняли дохід втричі. Просто помножте свою зарплату на три й посмакуйте це відчуття. Від такої різкої зміни зарплати зриває дах», – навів свої аргументи Дмитро Басов.

Фінансист зауважив, що зазвичай такі зарплати в Україні отримують лише висококваліфіковані фахівці і що великі виплати завдаватимуть шкоди самим військовим, адже після демобілізації, коли вони влаштовуватимуться на цивільні спеціальності, їм стільки не платитимуть.

«Главком» розбирався, якою зараз є і з чого складається зарплата військовослужбовця у тилу і на передовій і якою вона буде з 1 березня.

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З чого складається зарплата українського військового

Юрист Владислав Морозов у коментарі «Главкому» наголошує: військовослужбовці насправді отримують не 30 і 100 тисяч у тилу і на передовій відповідно, ці суми – додаткові виплати до посадового окладу, а не розмір постійної зарплатні, як вважає багато хто.

Сума, яку отримують військовослужбовці, складається з посадового окладу і додаткових виплат

Посадовий оклад сам по собі – це невеликі гроші. До прикладу, щойно зарахований на службу військовослужбовець може отримувати один прожитковий мінімум як посадовий оклад, зараз це 2563 грн. До цієї суми плюсуються доплати, зокрема за військове звання, вислугу, місце служби, певні види бойових завдань. За науковий ступінь військовому доплачують близько 30% від посадового окладу, майстрам спорту – 5% до посадового окладу, заслуженим тренерам і майстрам спорту – 10%.

Так було з 2017 року, пояснює юрист, а після повномасштабного вторгнення уряд додав військовослужбовцям доплати у 30 і 100 тисяч.

«100 тисяч нараховуються за участь у бойових діях, пропорційно тому, скільки днів військовослужбовець бере участь у бойових діях. Тобто якщо він брав участь у бойових діях не 30 днів, а 15, він отримає не плюс 100 тис., а 50. Якщо військовий на лікарняному через поранення, отримане на службі, йому виплачують 100 тис. грн на місяць. А якщо був у відпустці тиждень, а потім ще три тижні брав участь у бойових діях – то виплата буде за 21 день бойових».

Розберемо, з чого складається зарплатня українського військового на прикладі головного сержанта взводу стрілецької роти 134 батальйону 114 бригади, колишнього журналіста «Главкома» Олексія Кравченка. За його словами, середньостатистичний військовослужбовець зараз отримує близько 45 тис. грн, якщо не служить у зоні бойових дій. Ця сума складається з його посадового окладу (близько 4-4,5 тис. грн), надбавок за вислугу, звання, посаду тощо. Плюс, він отримує 30 тис. грн за службу під час воєнного стану.

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Олексій Кравченко служить у зоні бойових дій, тож зарплата у нього більше.

«Військові, які виконують завдання у зоні бойових дій, отримують на місяць, у середньому, від 100 до 112 тис. У перший місяць ми отримали по 100 тис. грн, далі – близько 112 тис. Тобто з того дня, як військовослужбовці заїхали у зону бойових дій і приступили до бойового розпорядження, їм нараховуються більші виплати. Якщо ж половина місяця була проведена у тилу, а половина – у зоні бойових дій, то у кінці місяця військові отримують 15 тис. (половина з 30 тис.) і 50 тис. грн (половина зі 100 тис. грн)», – пояснює він

Кому з військових зрізали зарплати

З 1 лютого виплати у 30 тис. грн, які раніше отримували усі військовослужбовці незалежно від місця несення служби, більше не отримуватимуть ті, хто служить у тилу. Виплати зрізали: військовим, які служать поза зоною бойових дій, строковикам і курсантам військових навчальних закладів, офіцерам штабів та управлінь. Першу зарплату без додаткових 30 тис. військові мають отримати у березні.

Мінімальна зарплата для для ЗСУ, Нацгвардії та прикордонників з березня – не менше 20 тис. грн, для ДСНС і Нацполіції – не менше 17 тис. грн.

Виплати у 100 тис. грн продовжуватимуть отримати військовослужбовці, що виконують бойові завдання. Тобто у випадку з бійцями на передовій жодних змін у бік зменшення не має бути. Навпаки.

«100 тис. – це передня лінія в глибину батальйонно-опорних пунктів. Це виплати тим, хто безпосередньо бере участь у бойових діях. Їм також зараз збільшать щомісячні виплати: щомісячне грошове забезпечення було 13 тис. грн, плюс 100 тис. грн винагороди, а з 1 лютого піднялося до 20 тис. і плюс 100 тис.», – пояснює начальник відділу грошового забезпечення та заробітної плати управління соціальної підтримки Міністерства оборони Олег Рогаль в інтерв’ю LВ.

А от виплати у 30 тис. грн отримуватимуть тепер тільки ті, хто працюють на фронті, але не беруть участі у боях. Також цю виплату отримуватимуть ті, хто служить у прикордонних районах областей, де не ведуться бойові дії. Це стосується і тих, хто працює у матеріально-технічному забезпеченні, додає Рогаль.

«Взяв кредит, щоби купити спальник». На що військові витрачають більшість заробленого

Киянка Анна Лебедєва служить медикинею у підрозділі територіальної оборони. Вона розповіла, скільки грошей їй доводиться докладати з власної кишені, щоби більш-менш нормально нести службу.

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«Ми купуємо одяг, спорядження, технічні засоби з тих 30 тисяч, що муляють ваші очі. Живемо у напіврозваленому приміщенні. Все відбудували за власний кошт, створили більш-менш гідні умови для існування. Використовуємо власні авто для виконання бойових завдань. Заправляємо і ремонтуємо їх власним коштом. Ми скидаємося коштами нашим побратимам, які отримали поранення, на лікування», – так прокоментувала медикиня скандальний допис фінансиста Басова.

Віталій, військовослужбовець батальйону, який зараз воює під Бахмутом, розповів «Главкому», що нещодавно отримав майже 100 тис. грн зарплати. Але, переконує, закінчилися вони менш ніж за два тижні. До того, як піти воювати, він був бізнесменом – мав власну мережу кав’ярень та володів двома магазинами у Дніпрі. Нині лишилося лише дві кав’ярні – решту довелося закрити. З коштів, що заробляють ці кав’ярні, живе його родина. Свою зарплату військового він витрачає на забезпечення своїх службових потреб.

«Мені у військкоматі дали автомат, форму я отримав у серпні. Це була моя перша форма взагалі. Бронежилет, плитоноску і каску я купив власним коштом. І не за ці виплати від держави, бо вони тоді не приходили місяцями! Дружину і дітей я не бачив з березня, вони в Україні, але я навіть не можу їх обійняти. Зранку по нас прилітає, в обід ми риємо окопи, увечері бинтуємо тих, кого поранило або збираємо вбитих. Нормально день проходить? А вночі ми не спимо, у нас бойові виїзди, бо русня лізе цілодобово. Отакий у нас день, от за що я отримую свої 100 тисяч, – розповідає він. – На що я витратив те, що отримав? Давайте порахуємо за останній місяць: дві наші машини підбили. Одну ми поремонтували, замість другої довелося купувати нову, тож ми з хлопцями скинулися кожен по 30 тисяч, плюс допомогли волонтери. Я купив бронежилет і шолом побратиму, на якому попередній бронік горів. Він мені життя врятував і я сподіваюсь, що цей бронежилет захистить. Хлопці їздять, купують бензин на заправках – за це платимо теж ми. Цього ж місяця я купив собі новий комплект форми, нове взуття, термобілизну».

Про те, як на ветеранів вплине зниження доходу, коли вони влаштовуватимуться на цивільні посади після перемоги, про цю проблему говорять критики «високих» зарплат у війську, «Главком» запитав у психологині Оксани Семен. Вона вважає, що ніякого розчарування, яким лякають скептики, у вчорашніх військових не буде. На них впливатимуть два фактори: вони будуть у безпеці та зможуть контролювати те, що відбувається навколо.

«Шоку від того, що військовий минулого місяця отримав 100, а цього – 15 тис. грн зарплати не буде, оскільки буде розуміння, що раніше він ризикував життям і міг щохвилини померти, а тепер він просто виконує роботу, яка йому не шкодить. Тому розчарування явного, яке ми собі уявляємо, не буде. А от різати зарплати військовим зараз я не раджу, оскільки це їх демотивуватиме. У них не буде мотивації багато працювати і стійко переносити увесь дискомфорт, пов'язаний зі службою. Це при тому, що багато хто піднявся захищати Україну ще тоді, коли цих виплат не було», – нагадує психологиня.

Аліна Євич, «Главком»