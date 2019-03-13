Уряд найближчим часом подасть до Ради законопроект про освіту



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Міносвіти хочуть запровадити педагогічну інтернатуру – молодий педагог отримає наставника

Закон дозволить вчителям, зокрема, можливість самостійно створювати програми та підвищувати кваліфікацію за кошт держави

Кабінет міністрів України ухвалив з доопрацюванням проект закону про середню освіту. Про це повідомила міністр освіти України Лілії Гриневич.

За словами Гриневич, згаданий закон дозволить вчителям, зокрема, можливість самостійно створювати програми та підвищувати кваліфікацію за кошт держави тощо.

Крім того, в Міносвіти хочуть запровадити педагогічну інтернатуру – молодий педагог отримає наставника, який отримуватиме 20% надбавки зарплати. Також усі вчителі пройдуть курс домедичної допомоги.

Міносвіти запропонувало також вибір директорів на конкурсних засадах.

«Директор обирається лише на два терміни по шість років в кожній школі», - сказала міністр освіти.

Нагадаємо, в Кабміні встановили дедлайн на ліквідацію черг у дитсадки.

Також у лютому повідомлялося, що уряд найближчим часом подасть у Верховну раду України Закон «Про повну загальну середню освіту».