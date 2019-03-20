Уряд підвищив травневі виплати ветеранам війни



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Особи з інвалідністю отримають від 2950 до 3850 грн

Травневі виплати мають бути нараховані до 5 травня

Кабінет міністрів України підвищив розмір травневих виплат ветеранам війни. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Згідно з ухваленим рішенням, травневі виплати, що мають бути нараховані до 5 травня, передбачені в наступних розмірах:

особам з інвалідністю внаслідок війни та колишнім малолітнім в'язням концтаборів, визнаним особами з інвалідністю:

I групи - 3850 гривень;

II групи - 3400 гривень;

III групи - 2950 гривень;

учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції гідності та колишнім неповнолітнім в'язням концентраційних таборів, а також дітям, які народилися у місцях примусового тримання їх батьків, - 1295 гривень;

особам з особливими заслугами перед Батьківщиною, - 3850 гривень;

членам сімей загиблих та дружинам (чоловікам) померлих інвалідів війни, дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій, учасників війни і жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю, які не одружилися вдруге - 840 гривень;

учасникам війни та колишнім в'язням концентраційних таборів, остарбайтерам, дітям партизанів та інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу - 530 гривень.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні підвищують допомогу багатодітним сім'ям. Зокрема, 1 квітня почнуть виплачувати по 1 700 гривень на місяць за третю дитину (і далі).