  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Суспільство

    Уряд підвищив травневі виплати ветеранам війни

    • Розсилка
    Особи з інвалідністю отримають від 2950 до 3850 грн - Уряд підвищив травневі виплати ветеранам війни
    Особи з інвалідністю отримають від 2950 до 3850 грн

    Травневі виплати мають бути нараховані до 5 травня

    Кабінет міністрів України підвищив розмір травневих виплат ветеранам війни. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

    Згідно з ухваленим рішенням, травневі виплати, що  мають бути нараховані до 5 травня, передбачені в наступних розмірах:

    Читайте також

    особам з інвалідністю внаслідок війни та колишнім малолітнім в'язням концтаборів, визнаним особами з інвалідністю:

    I групи - 3850 гривень;

    II групи - 3400 гривень;

    III групи - 2950 гривень;

    учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції гідності та колишнім неповнолітнім в'язням концентраційних таборів, а також дітям, які народилися у місцях примусового тримання їх батьків, - 1295 гривень;

    особам з особливими заслугами перед Батьківщиною, - 3850 гривень;

    членам сімей загиблих та дружинам (чоловікам) померлих інвалідів війни, дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій, учасників війни і жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю, які не одружилися вдруге - 840 гривень;

    учасникам війни та колишнім в'язням концентраційних таборів, остарбайтерам, дітям партизанів та інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу - 530 гривень.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    Уряд підвищив травневі виплати ветеранам війни
    Уряд підвищив травневі виплати ветеранам війни
    Уряд підвищив травневі виплати ветеранам війни
    Уряд підвищив травневі виплати ветеранам війни

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні підвищують допомогу багатодітним сім'ям. Зокрема, 1 квітня почнуть виплачувати по 1 700 гривень на місяць за третю дитину (і далі).

    Читайте також
    ветеран гроші документи уряд
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ