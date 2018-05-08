В Одеській області ветеранам Другої світової війни вручили почесні грамоти
- Сьогодні, 09:38
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Голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Степанов вручив Почесні грамоти ветеранам Другої світової війни.
Очільник Одеської області привітав воїнів та дітей війни із пам‘ятними датами. Урочисті заходи з нагоди 73-ої річниці перемоги над нацизмом відбулися у Будинку прийомів.
Про це інформує прес-служба Одеської ОДА, повідомляє «Главком».
«Для мене велика честь бути тут зараз з вами. Друга світова залишила рану в серці кожного українця. Жертвами війни з нацистами стало багато людей. І це — справжній жах. Одесити та мешканці Одеської області в ті часи здійснили неймовірні подвиги. Шановні наші, дорогі ветерани, кожен з вас — беззаперечний герой», — наголосив голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Степанов.
Почесні грамоти Одеської обласної державної адміністрації з нагоди річниці перемоги над нацизмом вручили 20 ветеранам за вагомий особистий внесок у розбудову ветеранського руху, патріотичне виховання молоді, активну життєву позицію, плідну громадську роботу.
Нагадаємо, 8 травня в Україні відзначають День пам'яті та примирення, присвячений пам'яті жертв Другої світової війни 1939-1945 років. 9 травня — святкують День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.