В Одеській області ветеранам Другої світової війни вручили почесні грамоти

Голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Степанов вручив Почесні грамоти ветеранам Другої світової війни.

Очільник Одеської області привітав воїнів та дітей війни із пам‘ятними датами. Урочисті заходи з нагоди 73-ої річниці перемоги над нацизмом відбулися у Будинку прийомів. Про це інформує прес-служба Одеської ОДА, повідомляє «Главком». «Для мене велика честь бути тут зараз з вами. Друга світова залишила рану в серці кожного



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Голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Степанов вручив Почесні грамоти ветеранам Другої світової війни.

Очільник Одеської області привітав воїнів та дітей війни із пам‘ятними датами. Урочисті заходи з нагоди 73-ої річниці перемоги над нацизмом відбулися у Будинку прийомів.

Про це інформує прес-служба Одеської ОДА, повідомляє «Главком».

«Для мене велика честь бути тут зараз з вами. Друга світова залишила рану в серці кожного українця. Жертвами війни з нацистами стало багато людей. І це — справжній жах. Одесити та мешканці Одеської області в ті часи здійснили неймовірні подвиги. Шановні наші, дорогі ветерани, кожен з вас — беззаперечний герой», — наголосив голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Степанов.

Почесні грамоти Одеської обласної державної адміністрації з нагоди річниці перемоги над нацизмом вручили 20 ветеранам за вагомий особистий внесок у розбудову ветеранського руху, патріотичне виховання молоді, активну життєву позицію, плідну громадську роботу.

Нагадаємо, 8 травня в Україні відзначають День пам'яті та примирення, присвячений пам'яті жертв Другої світової війни 1939-1945 років. 9 травня — святкують День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.