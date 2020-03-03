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    Суспільство

    Уряд вніс до парламенту законопроєкт про відстрочку від призову деяких категорій громадян

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    Цього року призов на службу 18 і 19-річних юнаків буде проходити на добровільних засадах - Уряд вніс до парламенту законопроєкт про відстрочку від призову деяких категорій громадян
    Цього року призов на службу 18 і 19-річних юнаків буде проходити на добровільних засадах

    Наразі текст документу відсутній на сайті парламенту

    Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради проєкт закону №3144 «Про внесення зміни до статті 17 закону «Про військовий обов'язок і військову службу» щодо відстрочки від призову деяких категорій громадян. Про це йдеться на сайті парламенту.

    Наразі текст документа відсутній на сайті парламенту.

    Нагадаємо, за словами міністра оборони Андрія Загороднюка, призов на строкову службу юнаків у віці 18 і 19 років буде відбуватися на добровільних засадах

    Як повідомлялося, начальник відділу комплектування офіцерським складом управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Сергій Волков заявив, що у 2020 році до війська призиватимуть офіцерів запасу.

    Президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення в запас та призов на строкову військову службу у 2020 році з 18 років.

    Також повідомлялося, що 18-річні хлопці не потраплять під весняний призов.

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