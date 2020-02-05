Служба в армії: Міноборони роз'яснило правила призову 18-річних



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Під час військового призову-2020 до армії призиватимуть 18- та 19-річних юнаків, але лише з їхньої згоди

Міністерство оборони розіслало по всій Україні роз’яснювальні листи про призов-2020 та відстрочку для 18-річних юнаків.

Про це в Facebook повідомив міністр оборони Андрій Загороднюк.

«Вчора від Міноборони направлено роз’яснювального листа на усі обласні державі адміністрації з рекомендаціями щодо проведення призовних кампаній у 2020 році. В листі головам призовних комісій усіх рівнів надано рекомендації, як саме розглядати питання щодо надання відстрочки від призову 18 та 19-річним юнакам. Нагадаю, що це передбачено українським законодавством, а саме законом України «Про військовий обов’язок і військову службу», - написав він.

Загороднюк наголосив, що за умови, якщо призовники цієї вікової категорії матимуть бажання пройти військову службу в такому віці, їх буде прийнято до лав ЗСУ та інших військових формувань. Це відбуватиметься виключно за їх письмовою згодою.

Він пообіцяв, що на час проведення призовних кампаній буде організовано надання відповідних консультацій.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення в запас та призов на строкову військову службу у 2020 році з 18 років.

Також повідомлялося, 18-річні хлопці не потраплять під весняний призов.