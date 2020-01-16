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    18-річні хлопці не потраплять під весняний призов – міністр оборони

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    18-річні хлопці не потраплять під весняний призов – міністр оборони

    Під час весняного призову у квітні повістки отримають юнаки, яким вже виповнилося 20 років

    Міністр оборони України Андрій Загороднюк повідомив у власному Telegram-каналі, що 18-ти та 19-річні юнаки не підпадатимуть під весняний призов цього року.

    «На весняний призов у квітні цього року ми не будемо залучати 18-ти та 19-ти річних юнаків до строкової служби, за виключенням тих випадків, коли вони добровільно виявлять бажання піти на службу в ЗСУ. Вік призову з 18 років чітко прописаний у Законі і він ніколи не змінювався. І, власне, Указ президента підписаний в межах існуючого закону», — зазначив Загороднюк.

    Міністр оборони також додав, що: «Ми розуміємо і враховуємо бажання молодих українців мати можливість пройти службу в такому віці, аби вже у 20 років планувати подальший життєвий шлях. Підтвердження цьому є звернення, які ми отримуємо. Відзначу, що під час весняного призову у квітні повістки отримають молоді люди від 20 років. Отже, ніхто примусово до 20 років залучатися до строкової служби не буде».

    Щодо реформи призову, глава Міноборони написав: «Щодо реформи призову, про яку неодноразово заявляв — питання опрацьовується і над розробкою концепції реформи ведеться активна робота, яка потребує часу та змін в законодавстві. Ми обов’язково залучимо громадськість до обговорення та зробимо цей процес максимально відкритим».

    Додамо, що сьогодні Зеленський підписав указ № 13/2020 «Про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2020 році».

     

    міністр Міноборони армія призов до армії військомат військові мобілізація Андрій Загороднюк
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