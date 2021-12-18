В МЗС роз'яснили нові правила в'їзду в Грецію для українців

З 19 грудня до 10 січня 2022 року в’їзд на територію Греції усім без виключення особам з 5 років – громадянам Греції та іноземцям дозволено за ряду умов

Кожному в’їжджаючому в Грецію, незалежно від наявності у нього вищевказаних свідоцтв, буде проведено експрес-тестування на Covid-1

У Міністерстві закордонних справ України роз'яснили нові правила в'їзду в Грецію для українців. Про це йдеться у повідомленні на сайті «Поради подорожуючим від консульської служби МЗС».

Зокрема, на підставі спільного міністерського рішення від 17 грудня 2021 року у період з 06:00 19 грудня 2021 року до 06:00 10 січня 2022 року в’їзд на територію Греції усім без виключення особам з 5 років – громадянам Греції та іноземцям дозволено за ряду умов.

По-перше, надання негативного результату лабораторного молекулярного ПЛР-тесту на SARS-CoV-2, який зроблений не раніше ніж за 72 години (рахуючи від часу взяття забору до прибуття на пункт пропуску в Грецію) або негативного результату лабораторного тесту на антиген (швидкий тест), який необхідно зробити не раніше ніж за 24 години до прибуття.

«Зазначена вимога також застосовується для внутрішнього переміщення між островами паромом або літаком», – йдеться у повідомленні.

По-друге, треба обов’язково заповнити спеціальну форму PLF (бланк локації пасажира заповнюється на кожну особу окремо) за 24 години до перетину кордону (travel.gov.gr).

Крім того, необхідно надати сертифікат про щеплення із зазначенням інформації, що минуло 14 днів з часу повної вакцинації проти Covid-19, кількості отриманих доз та дати їх проведення, або надати довідку (сертифікат) про перенесену коронавірусну хворобу SARS–CoV-2, видану через 30 днів після дати першого позитивного тесту, та яка діє протягом 90 днів після нього.

Для в'їзду в Грецію українці повинні бути щеплені однією з перерахованих вакцин: Pfizer BioNtech, Moderna, Astra Zeneca / Oxford, Novavax, Johnson + Johnson / Janssen, Sinovac Biotech, Cansino Biologics, Sinopharm та інші, в тому числі російською Gamaleya (Sputnik), якою в Україні щеплення не проводиться.

Пасажири також можуть мати при собі в цифровій або надрукованій формі європейський цифровий сертифікат Covid-19 (EU DIGITAL COVID-19 CERTIFICATE), а також цифрові сертифікати третіх країн, в тому числі у додатку «Дія» з QR-кодом з інформацією про вакцинацію.

Кожному в’їжджаючому в Грецію, незалежно від наявності у нього вищевказаних свідоцтв, буде проведено експрес-тестування на Covid-19. У разі відмови громадянина від проходження тесту, компетентні органи мають право заборонити в’їзд в країну. Вибір осіб для тестування здійснюється за системою цільового відбору «EVA».

Водночас ізоляція для осіб, якщо у них позитивний результат на SARS-Cov-2 після тестування, є обов’язковою. Таких громадян та їхніх супутників буде розміщено у карантинних готелях, де вони пройдуть подальше ПЛР-тестування для підтвердження первинного діагнозу. Громадяни будуть перебувати у відокремлених готелях максимум 10 днів.

Якщо позитивний результат тесту буде виявлено у вакцинованого пасажира, він буде перебувати на карантині протягом 7 діб. В обох випадках (10 або 7 діб) для скасування карантину особи повинні будуть пройти обов’язкове тестування ПЛР методом в останню добу тимчасового обмеження. Витрати на проживання в карантинних готелях покриває держава Греція.

Всі документи мають містити прізвище та ім’я латиницею згідно з даними закордонного паспорта.

Також всі вищезазначені довідки (сертифікати) можуть бути видані англійською, німецькою, французькою, італійською, іспанською, російською мовами.