Італія почала Covid-вакцинацію дітей від п'яти років

В Італії почалася вакцинація від ковіду дітей від 5 років

Протягом першого дня кампанії перші щеплення отримали 15 тисяч дітей

В Італії розпочалася кампанія вакцинації від коронавірусу дітей від 5 до 11 років. Ця вікова група є наймолодшою, для якої вакцини схвалені для використання. Про це інформує агенція ANSA.

Протягом першого дня кампанії перші щеплення отримали 15 тисяч дітей, повідомили італійські органи охорони здоров’я.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що в Україні незабаром можуть дозволити щеплення дітей віком від 5 років від коронавірусної хвороби.

Водночас він підкреслив, що масова вакцинація дітей від Covid-19 поки що не входить до пріоритетів МОЗ.

Нагадаємо, Центри з контролю та профілактики захворювань США (CDC) рекомендували розпочати щеплення дітей віком 5-11 років вакциною Pfizer. Рішення ухвалено одноголосно. Раніше аналогічну рекомендацію ухвалили у FDA.

Як повідомлялося, в Ізраїлі у 11-річного хлопчика виявили нову мутацію коронавірусу.