У Вінниці серед вакцинованих розіграли авто: переміг син судді

Щасливчиком став син судді вінницького Сьомого апеляційного адмінсуду Едуарда Смілянця

У Вінниці в результаті розіграшу призів серед вакцинованих головний приз – автомобіль – отримав син місцевого судді. Про це пише видання «20 хвилин».

Відомо, що акція «Вакцинуйся. Збережи життя» від міськради тривала чотири місяці. Організатори кажуть, що випадковим чином, на сайті random.org, обирали переможців. Загалом розіграли 50 телевізорів і 50 велосипедів. А у п’ятницю відбувся фінальний розіграш – обрали людину, яка отримає авто Toyota Corolla.

Цим щасливчиком з-поміж 28 тисяч учасників став Артур Едуардович Смілянець. Він є сином судді вінницького Сьомого апеляційного адмінсуду Едуарда Смілянця. Відповідну інформацію підтвердила речниця пресслужби суду Інга Гаврилюк в коментарі виданню.

Син судді виграв автомобіль за вакцинацію на наступний день після Дня народження, колаж: vn.20minut.ua

Сам переможець розповів, що вирішив взяти участь у акції після того, як побачив повідомлення у Facebook.

«Сьогодні мені приходить в Instagram повідомлення від друга: скинув мені посилання… і каже: подивися, ти виграв авто. Я думав, що він так жартує. А потім дивлюсь на реєстраційний номер — усе сходиться. Я до останнього не вірю! Бо вчора у мене був день народження, і ось на такий подарунок я точно не очікував. Я в щоці, якщо чесно», – сказав син судді.

Нагадаємо, 15 грудня влада Мукачева розіграла серед вакцинованих автомобіль. Під час першого етапу у Мукачеві розігрували 45 призів: 15 телевізорів, 15 електросамокатів, 15 велосипедів.

Раніше мер Івано-Франківська пообіцяв преміювати навчальний заклад, який першим вакцинує 100% працівників.

Зазначимо, 17 грудня МОЗ розширив перелік професій, для яких Covid-щеплення стане обов’язковим.

Нагадаємо, в Україні почали робити третє ковід-щеплення. Також у МОЗ припускають, що третє щеплення від Covid може стати обов'язковим в Україні.

Крім того Україна і Pfizer підписали договір на закупівлю ліків проти коронавірусу.

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