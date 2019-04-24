В Окружному суді стверджують, що суддям загрожує небезпека



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На сьогодні Окружний адміністративний суд Києва охороняють підрозділи Національної гвардії України

Залишається невирішеним питання забезпечення особистої безпеки суддів, членів їх сімей та працівників суду поза межами судової установи, - керівник апарату суду

Керівник апарату Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК) Дмитро Миронюк заявив, що питання особистої безпеки суддів ОАСК та їхніх родичів поза межами судової установи досі невирішене.

Про це він сказав «Судово-юридичній газеті».

«Наразі залишається невирішеним питання забезпечення особистої безпеки суддів, членів їх сімей та працівників суду поза межами судової установи», - зазначив Миронюк.

Водночас він зауважив, що на сьогодні Окружний адміністративний суд Києва охороняють підрозділи Національної гвардії України.

«Зазначу, що вперше за весь період роботи суду забезпечена необхідна кількість особового складу, що виділяється для несення служби, вчасно здійснюється ротація на постах охорони. Це важливий момент, адже Окружний адміністративний суд Києва розміщується не в одному приміщенні, і на вході до кожного з них знаходиться пост охорони», - додав Миронюк.

Він також зауважив, що проведення мітингів під стінами суду під час розгляду резонансних справ — не рідкість.

«Ми співпрацюємо в таких ситуаціях з підрозділами Національної поліції та Національною гвардією України для забезпечення громадського порядку на території та в приміщеннях суду, включаючи зали судових засідань», - додав Миронюк.