Судді, які задовольнили позов Коломойського, подали колегіальну заяву про погрози з боку Порошенка



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Судді колегії, яка ухвалила рішення про незаконність націоналізації «Приватбанку», вважають, що заяви Петра Порошенка, Павла Петренка та Якова Смолія на їх адресу є прямою загрозою судовій системі

З заявою про втручання в їхню діяльність судді Окружного адмінсуду Києва звернулись до голови Вищої ради правосуддя, а до глав Генеральної прокуратури та Державного бюро розслідування із заявами про вчинення кримінального правопорушення.

«Судді просять розпочати досудове розслідування стосовно глави держави, міністра юстиції та голови НБУ шляхом внесення відповідних відомостей до ЄРДР, за результатами якого винних осіб буде притягнуто до кримінальної відповідальності. Як зазначають судді у своїх заявах, керівництво держави, коментуючи їхнє рішення про визнання незаконною націоналізацію «Приватбанку, зробило заяви, які є прямою загрозою судовій системі України, посяганням на її незалежність і неупередженість», - ідеться у повідомленні.

У своїх заявах до Вищої ради правосуддя судді просять поставти перед парламентом питання про ініціювання процедури імпічменту нинішнього президента.

Також судді просять ВРП звернутися до ВККСУ щодо неприпустимості проведення оцінювання суддів Окружного адмінсуду за наявного конфлікту інтересів у зв’язку з «прямою злочинною вказівкою» Президента Петра Порошенка перезавантажити даний суд.

Окрім цього, судді колегії переконані, що у діях представників влади наявний склад злочину - фактично вони спрямовані на узурпацію судової гілки влади, встановлення над нею тотального контролю з метою підкорення власній волі.

«Судді вважають, що коментуючи рішення суддів, виконавча та законодавча влада мають уникати критики, яка може підірвати незалежність судової влади або довіру суспільства до неї», - говориться в повідомленні прес-служби Окружного адміністративного суду міста Києва.

Нагадаємо, 18 квітня Окружний адмінсуд Києва задовольнив позов Ігоря Коломойського до Нацбанку і Кабінету міністрів щодо націоналізації «Приватбанку». Суд визнав протиправними рішення відповідачів, наслідком яких стала націоналізація ПАТ «КБ «Приватбанк», та визнав нечинним з моменту укладення договір купівлі-продажу державою акцій банку.

В той же день Петро Порошенко провів засідання РНБО, на якому, серед іншого, було доручено Міністерству юстиції звернутися з проханням прискорити кваліфікаційне оцінювання, щоб перезапустити Окружний адміністративний суд Києва, щоб він нарешті пройшов судову реформу. А СБУ та Генпрокуратурі дали завдання «оцінити після завершення всіх судових процедур можливості і підстави для вивчення щодо порушення кримінального провадження за неправосудне рішення, не втручаючись у аналіз рішення за суттю».