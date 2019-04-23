Суддя скандального Окружного адмінсуду Києва подав проти Порошенка позов



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Президент Петро Порошенко

Справа слухатиметься у Касаційному адміністративному суді Верховного Суду

Суддя Окружного адміністративного суду Києва подав позов проти президента Петра Порошенка.

Про це повідомляє прес-служба суду.

Який сама суддя подав позов, не вказується.

«Позивач обґрунтував свою позицію тим, що президентом протягом лютого-березня 2019 року, всупереч вимогам закону «Про судоустрій та статус суддів», не видано указ про його призначення на посаду судді, що позбавляє його права на працю та доплати за вислугу років», - йдеться в повідомленні.

Суддя вимагає визнати бездіяльність глави держави, видати указ про його призначення та стягнути на його користь матеріальну шкоду.

Справа слухатиметься у Касаційному адміністративному суді Верховного Суду.

Нагадаємо, останніми днями саме Окружний адміністративний суд Києва приймає скандальні рішення. 18 квітня 2019 року Окружний адміністративний суд міста Києва, розглянувши у судовому засіданні справу за позовом бізнесмена Ігоря Коломойського до НБУ, Кабінету міністрів, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, визнав незаконною націоналізацію «Приватбанку».

Також напередодні Окружний адміністративний суд міста Києва задовольнив позов народного депутата фракції «Опозиційний блок» Олександра Долженкова і визнав дії голови Верховної Ради України Андрія Парубія протиправними. Йдеться про прийняття Верховною Радою законопроекту «Про внесення змін до Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації».

Ще раніше Окружний адміністративний суд міста Києва розглянув заяву про забезпечення позову народного депутата Андрія Антонищака щодо зупинення дії розпорядження уряду про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади голови Державної митної служби. 17 квітня судом задовольнив відповідну заяву про забезпечення позову і зупинив дію розпорядження Кабінету міністрів України «Про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади Голови Державної митної служби». Окрім цього суд заборонив Комісії з питань вищого корпусу державної служби вчиняти дії з проведення відповідного конкурсу на підставі зазначеного розпорядження Кабінету міністрів України.