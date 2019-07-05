У Росії висунули остаточне звинувачення 21 із 24 українських моряків



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4 липня у Росії висунули звинувачення ще трьом морякам

Росія вже висунула звинувачення в остаточній редакції 21 українському моряку, яких незаконно захопила у листопаді 2018 року біля Керченської протоки. Слідчі дії щодо інших 3 полонених ще тривають.

Координатор групи адвокатів моряків Микола Полозов розповів, що 4 липня у Росії висунули звинувачення ще 3 морякам.

В Слідчому управлінні ФСБ Росії були проведені слідчі дії щодо військовополонених українських моряків: Романа Мокряка, Михайла Власюка, Сергія Цибізова.

Військовополонених моряків та їхніх адвокатів ознайомили з результатом проведеної комісійної експертизи.

Також, Роману Мокряк, Михайлу Власюку і Сергію Цибізову було пред'явлено звинувачення в остаточній редакції.

Всього, за станом на сьогоднішній день, звинувачення в остаточній редакції пред'явлено 21 військовополоненому українському моряку.

Очікується, що в ході слідчих дій 5 липня і у вівторок, слідство висуне звинувачення в остаточній редакції усім військовополоненим українським морякам.

Усіх українських військовополонених моряків Росія звинувачує у незаконному перетині державного кордону, здійсненому організованою групою.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Захід домовився із РФ про наших моряків без участі президента Зеленського.