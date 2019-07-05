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    У Росії висунули остаточне звинувачення 21 із 24 українських моряків

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    У Росії висунули остаточне звинувачення 21 із 24 українських моряків

    4 липня у Росії висунули звинувачення ще трьом морякам

    Росія вже висунула звинувачення в остаточній редакції 21 українському моряку, яких незаконно захопила у листопаді 2018 року біля Керченської протоки. Слідчі дії щодо інших 3 полонених ще тривають.

    Координатор групи адвокатів моряків Микола Полозов розповів, що 4 липня у Росії висунули звинувачення ще 3 морякам.

    В Слідчому управлінні ФСБ Росії були проведені слідчі дії щодо військовополонених українських моряків: Романа Мокряка, Михайла Власюка, Сергія Цибізова.

    Військовополонених моряків та їхніх адвокатів ознайомили з результатом проведеної комісійної експертизи.

    Також, Роману Мокряк, Михайлу Власюку і Сергію Цибізову було пред'явлено звинувачення в остаточній редакції.

    Всього, за станом на сьогоднішній день, звинувачення в остаточній редакції пред'явлено 21 військовополоненому українському моряку.

    Очікується, що в ході слідчих дій 5 липня і у вівторок, слідство висуне звинувачення в остаточній редакції усім військовополоненим українським морякам.

    Усіх українських військовополонених моряків Росія звинувачує у незаконному перетині державного кордону, здійсненому організованою групою.

    Раніше ЗМІ повідомляли, що Захід домовився із РФ про наших моряків без участі президента Зеленського.

    Микола Полозов Росія ЗМІ ФСБ українські моряки
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