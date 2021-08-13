  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус
    Суспільство

    В Україні буде сонячно, подекуди опади: прогноз погоди на 13 серпня

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    В Україні 13 серпня очікується тепла погода - В Україні буде сонячно, подекуди опади: прогноз погоди на 13 серпня
    В Україні 13 серпня очікується тепла погода
    Фото з відкритих джерел

    По всій території України температура повітря коливатиметься в межах +23...+28 градусів

    Погода в Україні в п'ятницю, 13 серпня, буде однаковою майже у всіх регіонах. Загалом на території країни буде сухо, однак на Сході та в окупованому Криму синоптики прогнозують грози. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    По всій території України температура повітря коливатиметься в межах +23...+28 градусів. На більшості території країни день мине без опадів.

    На сході України, зокрема у Луганській та Запорізькій областях, синоптики вдень прогнозують грози. Водночас в окупованому Криму та в Донецькій області опади очікують і вдень, і вночі.

    Натомість на Заході, Півночі, Півдні та в Центрі увесь день буде сонячна погода. Температура повітря прогріється до комфортних +25...+28 градусів.

    Прогноз погоди в Україні на 13 серпня
    Прогноз погоди в Україні на 13 серпня

    У Києві також буде гарна і сонячна погода. Стовпчики термометрів покажуть +25...+27 градусів. Опадів не передбачають.

    Синоптикиня Наталка Діденко зазначає, що така погода протримається в Україні до кінця вихідних, поки на зміну їй не прийде спека.

    Теги: прогноз погоди спека Укргідрометцентр повітря Наталка Діденко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    В Україні буде сонячно, подекуди опади: прогноз погоди на 13 серпня