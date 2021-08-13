В Україні буде сонячно, подекуди опади: прогноз погоди на 13 серпня

По всій території України температура повітря коливатиметься в межах +23...+28 градусів

Погода в Україні в п'ятницю, 13 серпня, буде однаковою майже у всіх регіонах. Загалом на території країни буде сухо, однак на Сході та в окупованому Криму синоптики прогнозують грози. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

По всій території України температура повітря коливатиметься в межах +23...+28 градусів. На більшості території країни день мине без опадів.

На сході України, зокрема у Луганській та Запорізькій областях, синоптики вдень прогнозують грози. Водночас в окупованому Криму та в Донецькій області опади очікують і вдень, і вночі.

Натомість на Заході, Півночі, Півдні та в Центрі увесь день буде сонячна погода. Температура повітря прогріється до комфортних +25...+28 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 13 серпня

У Києві також буде гарна і сонячна погода. Стовпчики термометрів покажуть +25...+27 градусів. Опадів не передбачають.

Синоптикиня Наталка Діденко зазначає, що така погода протримається в Україні до кінця вихідних, поки на зміну їй не прийде спека.