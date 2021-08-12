Штормове попередження: рятувальники назвали області, які зачепить негода

Негоду прогнозують в п'яти областях і Криму

Сьогодні в деяких регіонах в Україні погіршаться погодні умови. Там синоптики оголосили штормове попередження. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, вдень 12 серпня у південно-східній частині України очікуються грози, подекуди шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий). Негода зачепить такі області:

Харківську,

Луганську,

Донецьку,

Запорізьку,

Херсонську,

Крим.

Графіка Укргідрометцентру

Також напередодні рятувальники оголосили в Україні пожежну небезпеку.

Зазначимо, що експертка передбачила вражаючі наслідки глобальної зміни клімату для України. «Кліматичне літо, яке в нас настає, коли середньодобова температура перевищує 15 градусів, буде набагато довше – триватиме на півдні не три місяці, а п‘ять. Три з них будуть з тропічними ночами», – каже фахівець. За словами кліматолога, тропічні ночі – це явище, за якого температура вночі не опускається нижче 20 градусів.

Раніше експерти розповіли, яких метаморфоз зазнає клімат в Україні через 50 років.