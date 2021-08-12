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    Штормове попередження: рятувальники назвали області, які зачепить негода

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    В Україні оголосили штормове попередження - Штормове попередження: рятувальники назвали області, які зачепить негода
    В Україні оголосили штормове попередження
    Фото з відкритих джерел

    Негоду прогнозують в п'яти областях і Криму

    Сьогодні в деяких регіонах в Україні погіршаться погодні умови. Там синоптики оголосили штормове попередження. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    Так, вдень 12 серпня у південно-східній частині України очікуються грози, подекуди шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий). Негода зачепить такі області:

    • Харківську,
    • Луганську,
    • Донецьку,
    • Запорізьку,
    • Херсонську,
    • Крим.
    Графіка Укргідрометцентру
    Графіка Укргідрометцентру

    Також напередодні рятувальники оголосили в Україні пожежну небезпеку.

    Зазначимо, що експертка передбачила вражаючі наслідки глобальної зміни клімату для України. «Кліматичне літо, яке в нас настає, коли середньодобова температура перевищує 15 градусів, буде набагато довше – триватиме на півдні не три місяці, а п‘ять. Три з них будуть з тропічними ночами», – каже фахівець. За словами кліматолога, тропічні ночі – це явище, за якого температура вночі не опускається нижче 20 градусів.

    Раніше експерти розповіли, яких метаморфоз зазнає клімат в Україні через 50 років.

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    Теги: Укргідрометцентр рятувальники вітер негода дощ літо
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    Штормове попередження: рятувальники назвали області, які зачепить негода