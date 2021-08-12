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    Як писати правильно про погоду – Укргідрометцентр зібрав найчастіші помилки журналістів

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    Метеорологи просять ЗМІ писати правильно про погоду - Як писати правильно про погоду – Укргідрометцентр зібрав найчастіші помилки журналістів
    Метеорологи просять ЗМІ писати правильно про погоду
    Фото з відкритих джерел

    Синоптики просять журналістів не плутати циклони з антициклонами

    Український гідрометеорологічний центр звернув увагу на поширені помилки журналістів та SMM-менеджерів інформаційних ресурсів при написанні погодних новин.

    «Будь ласка, представники ЗМІ, візьміть це до уваги і доносьте до населення достовірну, перевірену та чітку інформацію», - йдеться у повідомленні Укргідрометцентру.

    Наприклад, синоптики звертають увагу, що журналісти часто плутають циклон з антициклоном. З антициклонами пов’язана спокійна, малохмарна погода. А ось фронти (холодний, теплий, оклюзія) мають вже відношення до циклонів, де переважають опади і сильні вітри.

    Ще в Укргідрометцентрі звернули увагу, що часто журналісти будь-який сильний вітер називають ураганом, і це теж не правильно. Також метеорологи розповіли, що сніг із градом одночасно випадати не можуть, тож треба уважніше ставитися до опису синоптичної ситуації.

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    Як писати правильно про погоду – Укргідрометцентр зібрав найчастіші помилки журналістів
    Як писати правильно про погоду – Укргідрометцентр зібрав найчастіші помилки журналістів
    Як писати правильно про погоду – Укргідрометцентр зібрав найчастіші помилки журналістів
    Як писати правильно про погоду – Укргідрометцентр зібрав найчастіші помилки журналістів
    Як писати правильно про погоду – Укргідрометцентр зібрав найчастіші помилки журналістів
    Як писати правильно про погоду – Укргідрометцентр зібрав найчастіші помилки журналістів
    Як писати правильно про погоду – Укргідрометцентр зібрав найчастіші помилки журналістів
    Як писати правильно про погоду – Укргідрометцентр зібрав найчастіші помилки журналістів
    Як писати правильно про погоду – Укргідрометцентр зібрав найчастіші помилки журналістів
    Як писати правильно про погоду – Укргідрометцентр зібрав найчастіші помилки журналістів

    Аби ЗМІ краще розбиралися у написанні новин про погоду, Укргідрометцентр оприлюднив кілька яскравих прикладів з помилками та правильними варіантами опису метеорологічної ситуації.

    До слова, на сьогодні в Україні знову оголошено штормове попередження: рятувальники назвали області, які зачепить негода.

    Також напередодні рятувальники оголосили в Україні пожежну небезпеку.

    Зазначимо, що експертка передбачила вражаючі наслідки глобальної зміни клімату для України. «Кліматичне літо, яке в нас настає, коли середньодобова температура перевищує 15 градусів, буде набагато довше – триватиме на півдні не три місяці, а п‘ять. Три з них будуть з тропічними ночами», – каже фахівець. За словами кліматолога, тропічні ночі – це явище, за якого температура вночі не опускається нижче 20 градусів.

    Раніше експерти розповіли, яких метаморфоз зазнає клімат в Україні через 50 років.

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    Теги: прогноз погоди ЗМІ клімат освіта Укргідрометцентр українська мова рятувальники наука журналіст вітер ураган негода дощ літо
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    Як писати правильно про погоду – Укргідрометцентр зібрав найчастіші помилки журналістів