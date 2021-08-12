Як писати правильно про погоду – Укргідрометцентр зібрав найчастіші помилки журналістів

Синоптики просять журналістів не плутати циклони з антициклонами

Український гідрометеорологічний центр звернув увагу на поширені помилки журналістів та SMM-менеджерів інформаційних ресурсів при написанні погодних новин.

«Будь ласка, представники ЗМІ, візьміть це до уваги і доносьте до населення достовірну, перевірену та чітку інформацію», - йдеться у повідомленні Укргідрометцентру.

Наприклад, синоптики звертають увагу, що журналісти часто плутають циклон з антициклоном. З антициклонами пов’язана спокійна, малохмарна погода. А ось фронти (холодний, теплий, оклюзія) мають вже відношення до циклонів, де переважають опади і сильні вітри.

Ще в Укргідрометцентрі звернули увагу, що часто журналісти будь-який сильний вітер називають ураганом, і це теж не правильно. Також метеорологи розповіли, що сніг із градом одночасно випадати не можуть, тож треба уважніше ставитися до опису синоптичної ситуації.

Аби ЗМІ краще розбиралися у написанні новин про погоду, Укргідрометцентр оприлюднив кілька яскравих прикладів з помилками та правильними варіантами опису метеорологічної ситуації.

До слова, на сьогодні в Україні знову оголошено штормове попередження: рятувальники назвали області, які зачепить негода.

Також напередодні рятувальники оголосили в Україні пожежну небезпеку.

Зазначимо, що експертка передбачила вражаючі наслідки глобальної зміни клімату для України. «Кліматичне літо, яке в нас настає, коли середньодобова температура перевищує 15 градусів, буде набагато довше – триватиме на півдні не три місяці, а п‘ять. Три з них будуть з тропічними ночами», – каже фахівець. За словами кліматолога, тропічні ночі – це явище, за якого температура вночі не опускається нижче 20 градусів.

Раніше експерти розповіли, яких метаморфоз зазнає клімат в Україні через 50 років.