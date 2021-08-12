Після лісових пожеж у Туреччині лютують повені

Стихія перетворила вулиці на ріки з металобрухту та автівок і обвалила будинки

Стихія перетворила вулиці на ріки з металобрухту та автівок і обвалила будинки

Негода охопила кілька провінцій – Бартин, Синоп, Кастамону

Північ Туреччини після лісових пожеж зіткнувся з масштабними повенями. Стихійне лихо охопило провінції від Бартина до Синопа.

Наразі у регіоні почалась евакуація, а одна жінка навіть пропала безвісти, передає Daily Sabah.

Причиною повеней у країні, де раніше палали лісові пожежі, стали сильні дощі.

У місті Бартин вода затопила велику кількість будинків і підприємств. Вода змітала на вулицях автомобілі. Найбільші постраждав Улуський район. Зокрема, частина дороги, що з'єднує провінцію з Карабюком, обвалилася.

Влада залучила бульдозери, щоб вони пробралися через паводкові води і врятувати 20 людей, які опинилися в пастці у своїх будинках.

Додається, що 13 людей отримали травми внаслідок обвалення моста на дорозі, що з'єднує провінції Бартин і Карабюк.

Значні руйнування також зазнав район Аянджик. Там річка вийшла з берегів, через що припарковані поряд автомобілі забрала сильна течія.

Велика кількість жителів, що застрягли в місцях, охоплених паводковими водами, були евакуйовані вертольотами.

Нагадаємо, 28 липня поблизу провінції Анталія спалахнули лісові пожежі. Згодом вони поширилися на територію провінцій Османіє, Кайсері, Коджаелі, Адана, Мерсін і Мугла.

Зазначимо, що сьогодні у чотирьох регіонах на півдні Італії горять ліси. В результаті загинули троє людей.

Напередодні на Італійському острові Сицилія температура повітря сягнула +48,8°C – це найвище значення, зафіксоване у Європі за весь час досліджень.

Нагадаємо, масштабні лісові пожежі в Греції дісталися до острова Евбея та знищили там справжній природний пам'ятник – древнє оливкове дерево віком 2500 років. Як відомо, Греція вже тиждень бореться з руйнівними лісовими пожежами.

Як повідомлялося, Україна відправила до Греції загін вогнеборців.

До слова, експертка передбачила вражаючі наслідки глобальної зміни клімату для України.