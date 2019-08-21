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    Суспільство

    В Україні готується до випуску перший комікс для незрячих людей

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    Комікс буде представлений в двох версіях - книжковій та виставковій - В Україні готується до випуску перший комікс для незрячих людей
    Комікс буде представлений в двох версіях - книжковій та виставковій

    Комікс презентують 30 серпня

    В Україні готується до випуску перший комікс для і про незрячих людей під назвою Блайндмен.

    Комікс, який вийде у видавництві IST Publishing за підтримки державного Українського культурного фонду, презентують 30 серпня, повідомляється на сайті видавництва.

    Видання стане частиною проєкту Блайндмен, що представлять в трьох форматах: книжки-комікса для камерної взаємодії, постерів для інтеграції в освітні і інклюзивні музейні програми та гіпсових рельєфів з аудіосупроводом для представлення у виставковому просторі.

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    «У 2018 році графік Володимир Гавриш і сценарист Андрій Беницький створили короткий комікс про незрячу людину, яка торкається стіни й відчуває коливання звукових хвиль, що йдуть зсередини, розходячись по поверхні. За сюжетом, через тактильний контакт герой сприймає спочатку гармонійні звуки, потім дисгармонійні (коли сусіди пересувають меблі у помешканні по той бік) й у підсумку доходить до переживання складного звукового простору, де знаходиться місце різним типам звуку», - повідомляє видавець.

    Комікс буде представлений в двох версіях - книжковій та виставковій. У першій у виданні буде присутнє об'ємне зображення, виконане тисненням на папері, що супроводжується поетичними рядками, надрукованими шрифтом Брайля. Для виставкової версії комікс втілять в чотирьох гіпсових рельєфах і вишивці на тканині, що імітує тонкий шар звукових коливань на стіні.

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