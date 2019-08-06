У Китаї відкрили книгарню з нескінченними стелажами
Автори інтер'єру надихалися міським гамором та урбанізованими пейзажами китайського мегаполіса
У китайському місті Чунціні відкрили книгарню з нескінченними книжковими стелажами.
Про це повідомляє Читомо з посиланням на Dezeen.
Зазначається, що інтер’єр книгарні Chongqing Zhongshug розробила китайська архітектурна студія X + Living. Автори надихалися міським гамором та урбанізованими пейзажами китайського мегаполіса.
В основу інтер’єрної композиції лягла велика центральна зала, що має два яруси. Пластичні сходи проводять читачів через полиці, які повністю заставлені книжками. Вони створені з дзеркальних панелей, що допомогло візуально розширити простір та збільшити кількість сходів книжок.
За словами архітекторів, джерелом натхнення для форми сходів стали індійські колодязі, що використовуються як накопичувачі води — сходи, по яких стікає вода — головний елемент їхньої конструкції.
Також в інтер’єрі передбачені окремі конусоподібні кабінки, де покупці та читачі можуть усамітнитися разом з книжками. А сферичні лампи, які випромінюють помаранчеве світло, допомагають імітувати атмосферу домашнього кабінету.
Книгарня має кафе з кріслами, в меню якого є холодні напої та різноманітні закуски. і спеціальну дитячу зону.