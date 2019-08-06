  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    У Китаї відкрили книгарню з нескінченними стелажами

    • Розсилка
    За словами архітекторів, джерелом натхнення для форми сходів стали індійські колодязі, що використовуються як накопичувачі води - У Китаї відкрили книгарню з нескінченними стелажами
    За словами архітекторів, джерелом натхнення для форми сходів стали індійські колодязі, що використовуються як накопичувачі води

    Автори інтер'єру надихалися міським гамором та урбанізованими пейзажами китайського мегаполіса

    У китайському місті Чунціні відкрили книгарню з нескінченними книжковими стелажами.

    Про це повідомляє Читомо з посиланням на Dezeen.

    Зазначається, що інтер’єр книгарні Chongqing Zhongshug розробила китайська архітектурна студія X + Living. Автори надихалися міським гамором та урбанізованими пейзажами китайського мегаполіса.

    Читайте також

    В основу інтер’єрної композиції лягла велика центральна зала, що має два яруси. Пластичні сходи проводять читачів через полиці, які повністю заставлені книжками. Вони створені з дзеркальних панелей, що допомогло візуально розширити простір та збільшити кількість сходів книжок.

    За словами архітекторів, джерелом натхнення для форми сходів стали індійські колодязі, що використовуються як накопичувачі води — сходи, по яких стікає вода — головний елемент їхньої конструкції.

    Також в інтер’єрі передбачені окремі конусоподібні кабінки, де покупці та читачі можуть усамітнитися разом з книжками. А сферичні лампи, які випромінюють помаранчеве світло, допомагають імітувати атмосферу домашнього кабінету.

    .jpeg_06.

    Книгарня має кафе з кріслами, в меню якого є холодні напої та різноманітні закуски. і спеціальну дитячу зону.

    Читайте також
    книги вода Китай архітектура
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ