У Китаї відкрили книгарню з нескінченними стелажами



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За словами архітекторів, джерелом натхнення для форми сходів стали індійські колодязі, що використовуються як накопичувачі води

Автори інтер'єру надихалися міським гамором та урбанізованими пейзажами китайського мегаполіса

У китайському місті Чунціні відкрили книгарню з нескінченними книжковими стелажами.

Про це повідомляє Читомо з посиланням на Dezeen.

Зазначається, що інтер’єр книгарні Chongqing Zhongshug розробила китайська архітектурна студія X + Living. Автори надихалися міським гамором та урбанізованими пейзажами китайського мегаполіса.

В основу інтер’єрної композиції лягла велика центральна зала, що має два яруси. Пластичні сходи проводять читачів через полиці, які повністю заставлені книжками. Вони створені з дзеркальних панелей, що допомогло візуально розширити простір та збільшити кількість сходів книжок.

За словами архітекторів, джерелом натхнення для форми сходів стали індійські колодязі, що використовуються як накопичувачі води — сходи, по яких стікає вода — головний елемент їхньої конструкції.

Також в інтер’єрі передбачені окремі конусоподібні кабінки, де покупці та читачі можуть усамітнитися разом з книжками. А сферичні лампи, які випромінюють помаранчеве світло, допомагають імітувати атмосферу домашнього кабінету.

Книгарня має кафе з кріслами, в меню якого є холодні напої та різноманітні закуски. і спеціальну дитячу зону.